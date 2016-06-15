СБУ викрила виробництво фальсифікованих ліків

СБУ припинила протиправну діяльність групи зловмисників, які контрабандно ввозили сильнодіючі речовини і організували незаконне виробництво фальсифікованих ліків відомих світових виробників.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Читайте такожУ Києві діяла лабораторія з виготовлення фальсифікованих ліків«Нелегальне виробництво очолював громадянин однієї з країн Південної Азії. Сильнодіючі медичні препарати зловмисники ввозили з Російської Федерації, підробляли серії і номери партій ліків, реалізуючи їх через власну мережу аптек в Київському та Одеському регіонах», - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, в результаті обшуків складських приміщень та аптечних пунктів в Києві та Одесі правоохоронці вилучили майже 2 тис. упаковок фальсифікованих ліків широкого спектру дії і найменувань, комп'ютерну техніку та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

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