Перший раз в перший клас - йдемо в школу без стресу і страху

Чи є ознаки, по яких можна судити, готова дитина до школи чи ні? Таких ознак дві: мотивація (бажання вчитися) і уміння дотримувати правила. Більшість шестирічок хочуть в школу, але якщо запитати, чому, відповіді будуть часто смішними і наївними. Діти говорять, що вони втомилися бути маленькими, їм набридло в дитячому саду. Хтось хоче дізнатися, "куди п`ятірки ставлять", хтось мріє про красивий ранець...

Потрібно, щоб серед всіх цих причин був і пізнавальний мотив. Дитина повинна розуміти, що в школі дізнається багато нового і цікавого, багато чому навчиться. Друга ознака готовності - вміння виконувати правила. Це допоможе включитися в умовно-рольові відносини "вчитель - учень".

Першокласники, трапляється, не розуміють, навіщо на уроці піднімати руку або вставати, коли в клас входить вчитель. Вони можуть вийти з класу посеред уроку, голосно заговорити з сусідом по парті.

Ось про таких можна сказати, що психологічно вони до школи не готові.Можна щось зробити за останній місяць, щоб полегшити дитині входження в нове життя?- Головне – не прищепити страх перед школою. А то буває, що батьки вчать дитину читати і погрожують: не лінуйся, а то в школі тобі будуть двійки ставити! Не лякайте дитину, щоб не вбити мотивацію в корені.

Більше розмовляйте про все, відповідайте на питання, розкажіть що-небудь цікаве або смішне про свою школу.- Грайте з дитиною в школу. Такі ігри допоможуть дитині зрозуміти, що там є свої правила, які треба виконувати. Тоді 1 вересня для неї це не стане несподіванкою, вона пишатиметься, що вже знає, як треба себе вести. Всі діти хочуть бути хорошими і успішними, і треба їм в цьому допомогти.- До гри добре залучити кілька дітей.

Зберіть друзів і постарайтеся, щоб ваша дитина виступала в ролі не тільки учня, але й учителя. Тоді вона на собі відчує, як неприємно, коли тебе не слухають або перебивають. І не дивуватиметься, чому до неї пред`являють такі вимоги.- Взагалі зараз корисні будь-які ігри за правилами. Наприклад, в "їстівне - неїстівне" або в "Не говорити “так” і “ні", в "чорне" і "біле" .

Якщо дитина успішно справляється з ними, значить, рівень самоконтролю у неї достатньо високий. "Домашні" діти нерідко виявляються краще підготовленими до школи, ніж ті, які ходили в дитсадочок.

Чи означає це, що дитині буде простіше? ВАжко порівнювати підготовку, яку дитина проходить дома і в дитсадочку. Все залежить від того, який садочок, яка сім”я, як замалися дома батьки. Але школа – це не тільки знання, це й величезна кількість дітей, напруження, гамір. Для “домашніх” це, звичайно стрес.

Крім того, міняється становище дитини. У сім`ї вона якщо і не центр, то значуща фігура. Кохана, часто єдина серед дорослих. А в школі таких, як вона, багато, і виявляється, що треба вибудовувати відносини з однокласниками і вчителем. Ті, хто вміє грати за правилами, теж одержують переваги: і діти, і вчителі таких цінують.

За якими ознаками можна зрозуміти, що першокласникові доводиться важко?Став багато плакати, погано спить, відчуває себе стомленим.

Тільки пішов в школу, як тут же захворів. З`явилася дратівливість. Скаржиться на головні болі. Іноді дитина не може пояснити, чому не хоче йти в школу... Будьте уважні до таких симптомів. У перші місяці почастіше розпитуйте першокласника, як він себе відчував в школі, що йому там сподобалося.

Фіксуйте його увагу на позитивних моментах, вчіть у всьому бачити плюси. Більше говоріть про все хороше, що дає школа: про нових друзів, нові враження. Уміння звертати увагу на такі речі стане в нагоді не тільки в школі.Люди, що вміють дивитися на світ позитивно, менше хворіють і довше живуть.

Багато першокласників починають спати вдень, хоча до школи вже багато місяців вдень не спали. Це нормально. Але якщо при більшій потребі у сні у дитини ще і поганий настрій, тоді це тривожний симптом. Порадьтеся з дитячим психологом і педіатром. Як побудувати стосунки з вчителем? Вчитель для першокласників – завжди великий авторитет. Не можна, щоб він вимагав одне, а батьки інше.

Потрібно постаратися, щоб вимоги сім`ї і школи співпадали, хай не на 100%, але наскільки можливо.

Прагніть не критикувати вчителя у присутності дитини (якщо, звичайно, випадок не екстраординарний). Навпаки, помічайте все хороше, що в ньому є, і говоріть з дитиною про це хороше. Чим допомогти першокласникові?- Для відновлення після розумової роботи потрібно в 2 рази більше часу, ніж продовжувалася сама робота. Тому постарайтеся, щоб дитина другу половину дня проводила вдома, а не в групі продовженого дня. Вночі їй треба спати не менше 11 годин.

Бажано і вдень поспати трошки.- Не навантажуйте відразу дитини додатковими гуртками і позашкільними заняттями. А ось фізкультура і рухливі ігри зараз потрібні обов`язково.- І звичайно, потрібна психологічна підтримка. Дитина повинна бути впевнена, що її дуже люблять, не дивлячись на всі шкільні труднощі і можливі невдачі.