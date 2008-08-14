На Миколаївщині на людей нападають каракурти

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС у Миколаївській області, внаслідок укусів цих небезпечних комах за літній період постраждали двоє місцевих жителів.

Так, 12 серпня у селі Привільне Баштанського району був зафіксований випадок укусу каракурта. Ядовитий павук вкусив 8-річного хлопчика. Постраждалий зараз знаходиться у лікарні. Це вже другий випадок, який трапився цього сезону.