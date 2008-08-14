На Миколаївщині на людей нападають каракурти
15:18, 14 серпня 2008Країна
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8-річний хлопчик у лікарні
Як повідомили УНІАН у ГУ МНС у Миколаївській області, внаслідок укусів цих небезпечних комах за літній період постраждали двоє місцевих жителів.
Так, 12 серпня у селі Привільне Баштанського району був зафіксований випадок укусу каракурта. Ядовитий павук вкусив 8-річного хлопчика. Постраждалий зараз знаходиться у лікарні. Це вже другий випадок, який трапився цього сезону.
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