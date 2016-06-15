Україна пропонує Червоному Хресту долучитися до пошуку зниклих безвісти на Донбасі

Про це повідомила представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Я висловила ініціативу, аби МКЧХ, нарешті, долучився до процесу пошуку зниклих безвісти і ідентифікації загиблих. Наголосила, що РФ має бути в цьому зацікавлена - адже нещодавно на Донбасі знайшли кілька тіл з російськими шевронами і їх російські родичі явно їх розшукують», - заявила вона.

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Також Геращенко запропонувала провести акцію відвідин тюрем, щоб родичі по обидва боки лінії зіткнення змогли провідати своїх рідних, передати передачі і листи.

«До речі, навіть ця гуманітарна ініціатива була сприйнята представниками бойовиків в штики. Вони не допускають до своїх тюрем ані Червоний хрест, ані ООН, ані родичів заручників. Натомість, українська сторона готова як акт гуманізму сприяти таким побаченням родичів тих, хто утримується за здійснення злочинів», - додала Геращенко.