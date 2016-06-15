У МОЗ знову згадали про реімбурсацію ліків

У МОЗ відбулася міжвідомча нарада з питань цінової доступності лікарських засобів за участі представників Міністерства охорони здоров’я, Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства фінансів, Державної фіскальної служби, Антимонопольного комітету України, Державної регуляторної служби України, представників громадськості.

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Розглядалися питання щодо забезпечення населення якісними, ефективними та доступними лікарськими засобами шляхом впровадження референтного ціноутворення на лікарські засоби та системи реімбурсації основних лікарських засобів, обговорювалися пропозиції до розроблених проектів нормативних актів.

Доопрацьовані проекти постанов з урахуванням пропозицій, наданих центральними органами влади, будуть підготовлені та подані до КМУ найближчим часом.