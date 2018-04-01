14 серпня - Медовий Спас: з цього дня продукти бджільництва набувають цілющої сили

Бджолині укуси - від остеохондрозу, перга - від депресії

14 серпня православні відзначають Медовий врятував. Цього дня освячують мед, запасами якого до цієї пори вже встигають обзавестися пасічники. Тому споконвіків вважається, що з цього дня мед набуває цілющої сили. І така думка — не переказ сивої давнини: завдяки своїм лікувальним властивостям мед і інші продукти бджільництва заслужили авторитет і у сучасних лікарів. На основі бджолиних ліків вони розробили лікувальний напрям — апітерапію. Про те, які процедури вона в себе включає і якими продуктами бджільництва від чого лікують, розповіла лікар-онколог, маммолог і апітерапевт з 10-літнім стажем Марія Попадинець.

Як правильно використовувати продукти бджільництва

1. Повинен бути обов`язковий період підготовки. Він триває 2-3 тижні, починаючи з мінімальних доз медових композицій.

2. Всі продукти обов`язково повинні розсмоктуватися в роті.

3. Паралельно з апітерапією необхідно пити не меншого 2-2,5 літра в день.

4. Потрібно приймати ліки залежно від кислотності шлункового соку:

—При нормальній кислотності всі апіпродукти приймають за 20-30 хвилин до їжі, запиваючи водою. Курс прийому продуктів бджільництва в середньому займає 1—2 місяці.

—При високій кислотності (якщо є печія) шлункового соку продукти бджільництва (мед, драже, бальзами) приймаються за 1,5 години до їжі. Розчин п`ють швидко, залпом, в теплому вигляді — для зниження кислотності.

—При низькій кислотності (якщо довго після м`ясного відчуваєте тяжкість в шлунку) продукти бджільництва потрібно приймати безпосередньо перед їжею, розчиненими в холодній воді. Розчин п`ється поволі, можна через соломинку.

Бджолина отрута

Як діє?

Апітерапевти підсаджують бджіл на біологічно активні зони хворого місця. З укусом бджоли в організм потрапляє маленька доза бджолиної отрути (апітоксину), яка містить більше 50 біологічно активних речовин. Основна діюча речовина бджолиної отрути — меліттин. Він знімає запалення і вбиває різні хвороботворні бактерії. Меліттін покращує кровообіг, роботу нервової системи і м`язів. Ще одне білкове з`єднання — адолапін— володіє сильним знеболюючим ефектом, а апамін — тонізуючим.

Кому корисна?

Бджолина отрута застосовується для лікування запальних захворювань суглобів, при невралгіях і остеохондрозі хребта. При цьому відновлюється рухливість в суглобах, а болезаспокійливий ефект тримається декілька діб. Лікує отруту і бронхіальну астму, легеневі захворювання (за рахунок відхаркувального ефекту). У гінекології бджолиною отрутою лікують запалення яєчників. Апітоксин надає стимулюючу дію на гормональну систему, що підлогаезно для людей, страждаючих дисфункцією щитовидної залози, надниркових і яєчників. Апітоксин підвищує захисні сили організму, тому його рекомендують людям із слабкою імунною системою.

Протипоказання і недоліки

Отрута є отрута, і у великих дозах вона може викликати важку реакцію (слабкість, непритомність), аж до смертельного результату (тому лікування бджолиною отрутою повинне проводитися тільки досвідченим фахівцем). Бджолина отрута не призначається при хворобах печінки, нирок і підшлункової залози, при діабеті, пухлинах, туберкульозі, при серцевій і нирковій недостатності, при гострих інфекційних захворюваннях. Окрім цього, апітоксин містить в своєму складі гістамін, який вважається алергеном. У великих дозах бджолина отрута викликає внутрішні кровотечі.

Поради фахівця. Сильний лікувальний ефект створює введення саме свіжої бджолиної отрути, а не прийом у вигляді препаратів. Тому лікування жалами бджіл, хоч і достатньо хвороблива процедура, але дуже корисна. Також розроблені якісні мазі на основі бджолиної отрути. Їх застосування абсолютно безпечно, оскільки не викликає побічні реакції. При цьому ефективність компонентів препарату зберігається.

Квітковий пилок

Як діє?

Бджолиний пилок (квіткове обніжжя) — це те, що бджола складає в кошики своїх задніх ніжок. Бджолярі збирають ці цілющі гранули і упаковують в герметичні ємності. Цей продукт містить більше 250 речовин: амінокислоти і білки, жири, ферменти і фітогормони, важливі мікроєлементи і безліч вітамінів.

Кому корисна?

Пилок дуже корисний людям, які страждають від хвороб серцево-судинної системи: інфарктів, інсультів, гіпертонії, ішемічної хвороби серця, тахікардії, аритмії — завдяки тому, що пилок виводить зайвий холестерин і укріплює судини, покращує склад крові. Завдяки своїм властивостям відновлювати пошкоджені клітини, цей продукт допомагає при захворюваннях печінки і підшлункової залози, особливо тим, хто хоче відновитися після хронічного зловживання алкоголем. Його використовують при анемії — завдяки великій кількості заліза пилок підвищує рівень гемоглобіну.

Цей продукт володіє антибактеріальним ефектом, тому він допомагає прі інфекційних і простудних захворюваннях: стимулює імунну систему, володіє зміцнюючою дією, підвищує розумову і фізичну активність. Імуностимулюючий ефект настільки виражений, що пилок включають в схеми лікування при онкохворобах. За рахунок високого вмісту цинку, що підсилює утворення сперми, квіткова підніжка підсилює статеву потенцію і покращує якість сперми (тому корисна тим, у кого понижена рухливість сперматозоїдів). Пилок корисний вагітним на ранніх термінах: у ньому є вітамін фолієвая кислота, яка важлива для нормального формування нервової системи плоду. Підійде вона і тим, хто страждає легкими депресивними розладами — пантотенова кислота, що міститься в ній, запобігає їм.

Ще пилок може позбавити від синців тих, хто схильний до їх виникнення — за рахунок вітаміну рутину, що зміцнює стінки капілярів, а його в пилку — рекордна кількість. Пилок це натуральний анаболік — речовина дозволяє нарощувати м`язову масу, тому він буде корисним тим, хто відновлюється після травм або хоче видужати.

Протипоказання

Безумовне протипоказанням є алергія до квіткового пилку. Тому перед застосуванням цього продукту необхідно перевірити реакцію організму на нього, спробувавши його щіпку: якщо починається свербіння, реакція вважається алергічною. Пилок небезпечний при схильності до кровотеч і виражених формах діабету.

Порада фахівця. Для кращого засвоєння пилку його слід за дві години до прийому залити невеликою кількістю кип`яченої води. Під впливом води оболонка дещо руйнується, і пилок легше засвоюється організмом людини. Досить з`їдати в день по 2,5—5 г. пилка, розділивши цю кількість на 2—3 прийоми.

Перга

Як діє?

Пергу називають бджолиним хлібом. Це квітковий пилок, зібраний бджолами, укладений в осередки сотів, залитий медом і запечатаний в них. Там в безповітряних (анаеробих) умовах відбувається молочнокисле бродіння пилку, при якому його зерна проростають. В результаті цих складних перетворень утворюється перга. Цей продукт значно багатший по своєму складу, ніж квітковий пилок і, на відміну від нього, засвоюється на всі 100%.

Кому корисна?

Завдяки ферментам, які регулюють і нормалізують роботу всього травного тракту, пергою лікують гастрити, виразкову хворобу, захворювання печінки і підшлункової залози. Калій і магній покращують діяльність серцевого м`яза, завдяки чому перга надає лікувальний ефект при аритмії. За рахунок сечогінної дії "бджолиний хліб" дає відмінний терапевтичний ефект при лікуванні гіпертонії. Цей продукт такж ефективний для профілактики інсультів .

Знижуючи рівень сечової кислоти в організмі, бджолиний хліб сприяє лікуванню подагри, запальних захворювань нирок і сечовивідних шляхів, набряків. Це прекрасний антидепресант. Наявність йоду дозволяє використовувати пергу при лікуванні щитовидної залози. Цей продукт корисний людям, які страждають від остеопороу: стеріни, що містяться в ньому, сприяють зміцненню кісток. Вітамін А, що міститься в перзі, оберігає очі від втоми, роздратування і ослаблення зору, покращує адаптацію в темноті, укріплює капіляри сітківки.

Протипоказання

Абсолютних протипоказань для застосування перги немає. Це єдиний продукт бджільництва, який не володіє властивостями алергену. Але краще приймати пергу після їжі, тому що натщесерце вона іноді викликає тяжкість в шлунку.

Поради фахівця. Пергу можна вживати в природному її середовищі — в сотах. Дозування — 1 г сотів на 1 кг ваги людини. Перед вживанням можна залити пергу в сотах холодним кип`ятком, а через 30-40 хвилин додати мед. Приймати таке зілля двічі в день за годину до їжі. Саму пергу (без сотів) потрібно вживати після їжі: 10 г в добу для профілактики, для лікування — по 10 г 2—3 рази на день.

Прополіс

Як діє?

Бджоли збирають смолянисті речовини рослин і обробляють їх секретом своїх залоз, додаючи до одержаної маси віск і пилок. Так виходить прополіс. Бджолярі збирають цю клейку речовину і формують з нього брикети. Основа прополісу — захисні речовини самих рослин. Цей продукт багатий фенольними з`єднаннями, які володіють вираженими антибактеріальними властивостями. Прополіс містить бензойну кислоту, яка вбиває збудників хвороб і укріплює імунну систему людини, дозволяючи їй ефективніше боротися з інфекціями. Крім того, ця речовина володіє терпкою дією, що сприяє загоєнню ран і виразок. Секрет верхньощелепних залоз бджіл, яким "просочений" прополіс, містить ненасичені жирні кислоти, які володіють антіоксидантнимі властивостями.

Кому корисний?

Прополіс (бджолиний клей) — ефективний засіб для лікування величезної кількості хвороб.

Це природний антибіотик, від якого не страждає мікрофлора кишечника. Він губить більше 100 видів хвороботворних бактерій, грибків і вірусів, зокрема збудників туберкульозу, сифілісу, дифтерії, грипу, кандидозу, лишаїв, герпесу, гепатиту. Прополіс підсилює імунітет, знижує артеріальний тиск, виводить холестерин з організму і запобігає утворенню тромбів. Це відмінні ліки при гастритах, виразці шлунку і дванадцятипалої кишки. Прополіс ефективно використовують при різних запаленнях, наприклад — вуха, горла, носа, слизової оболонки порожнини рота, запалень трахеї і глотки, ревматоїдному артриті. Він ефективний при лікуванні хронічного простатиту, ерозій шийки матки. Прополіс використовується для профілактики токсоплазмоза, що викликає ураження плоду у вагітних жінок.

Протипоказання

Прополіс протипоказаний при несприйнятті продуктів бджільництва. З обережністю приймається при гострому холециститі, важких ураженнях підшлункової залози і печінки.

Поради фахівця. Прополіс — відмінний засіб при хворобливості носоглотки і запальних захворюваннях слизистою рота. Для цього потрібно змішати 1 частину екстракту прополісу з 2 частинами гліцерину і приготованим препаратом протягом 10—15 днів змащувати оснрндки хвороби. Для загального зміцнення прополіс потрібно розжовувати в роті по 10 г 2—3 рази на день.

Маткове молочко

Як діє?

Бджолине маткове молочко — продукт глоткової і верхньощелепної залоз робочих бджіл у віці від 5 до 15 днів. Це найсильніший біологічний стимулятор. Звичайна личинка бджоли, харчуючись матковим молочком, збільшується в 1600 разів всього за 5 днів. Висока ціна цього продукту пов`язана з складністю його отримання. Бджолярі зрізають маточники до рівня молочка гарячим скальпелем, потім скляною паличкою або за допомогою вакууму-насоса вибирають молочко. До складу маткового молочка входить ДНК, яка несе спадкову інформацію на загальне оздоровлення організму. За рахунок своїх унікальних компонентів, маткове молочко підвищує імунітет організму до такого рівня, що він сам справляється з хворобою.

Кому корисно?

Маткове молочко містить антисептичні речовини, які згубно діють на стафілококи, стрептококи (тому корисне тим, хто страждає від ангін — вони часто викликаються цими мікробами) і туберкульозну паличку. Цей унікальний продукт підвищує витривалість людини, стійкість до стресів і сприяє якнайшвидшому одужанню після перенесених хвороб.

Маткове молочко покращує обмін речовин в серцевому м`язі, тому ефективне при атеросклерозі, стенокардії, зниженому або підвищеному артеріальному давленім, інфаркті міокарду, що рубцюється. Маткове молочко зарекомендувало себе як прекрасний засіб лікування і профілактики бронхіальної астми і астматичного бронхіту, завдяки наявності в нім ацетілхоліну, вітамінів, незамінних амінокислот, гормонів і інших біологічно активних речовин. Молочко бджіл стимулює утворення сперми за рахунок високого вмісту цинку. Особливо важливий прийом маткового молочка вагітним — завдяки вітаміну Е і фолієвій кислоті воно сприяє гармонійному фізичному і розумовому розвитку плоду.

Протипоказання

Маткове молочко протипоказане при індивідуальній нестерпності, гострих інфекційних захворюваннях і при захворюванні кори надниркових залоз. Високі дози маткового молочка можуть бути причиною порушень нервової і ендокринної систем. Іноді можуть спостерігатися і алергічні реакції. Молочко не потрібно приймати увечері: воно часто викликає безсоння.

Поради фахівця

У зв`язку з тим, що маткове молочко швидко руйнується, єдиний спосіб зберегти його — заморозити в натуральному вигляді протягом 10 хвилин після вилучення з вулика або законсервувати з медом. Вживати — розсмоктуючи в роті по 40 міліграм, раз на день. Відмінний рецепт при різних гінекологічних заболеаніях: маткове молочко в меді в кількості 10—15 г завертають в один шар марлі і вводять у вигляді вагінального тампона, витягуючи його через 3—6 годин.

segodnya.ua