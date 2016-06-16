На грип та ГРВІ в Україні перехворіло майже 15 % населення

У поточному епідсезоні (28 вересня – 22 травня 2015-2016 рр.) на грип та ГРВІ перехворіло 14,9 % населення країни. Про це УНІАН повідомили в Українському центрі з контролю та моніторингу захворювань МОЗ.

За епідсезон в Україні було зареєстровано 5,8 млн випадків захворювань на грип та ГРВІ, показник захворюваності становив 1294,6 на 100 тис. населення, що на 12,1 % більше аналогічного періоду минулого епідсезону.

Найвища захворюваність відзначалась у м. Києві та Київській області, де перехворіло 21,3 % та 23,8% населення відповідно, найменша – у Харківській області, де перехворіло 5,1 % населення.

Захворюваність на грип мала моноетіологічний характер з перевагою вірусів грипу типу A(H1N1)pdm09, участь інших вірусів грипу була незначною.

В сезоні 2015-2016 років було госпіталізовано 259 тисяч осіб з первинним діагнозом «грип та ГРВІ», що становить 4,5% від загальної кількості захворілих. Питома вага дітей віком до 17 років серед госпіталізованих становила 67,1%.

В поточному епідсезоні діагностовано 733 випадки тяжкої гострої респіраторної інфекції (далі – ТГРІ), із них 391 з летальним результатом, в тому числі 5 дітей віком до 17 років. Серед померлих дорослих найбільше випадків ТГРІ приходиться на вікову групу 30-64 років – 83,9%, по гендерному складу: чоловіки становлять 55,2%, жінки – 44,8%, із них 2 вагітні.

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Найбільша кількість летальних випадків зареєстрована в Одеській області – 42 випадки, місті Києві – 38, в Донецькій – 40, Черкаській – 26 та Львівській областях – 25.

Серед померлих від ускладнень грипу 62,9% осіб із груп ризику, в 52,4% – це люди з серцево-судинною патологією, в 10,0% – ожиріння, в 5,9% – діабет.

Із 924 медичних працівників, які перехворіли на респіраторні інфекції, зафіксовано 3 летальні випадки – в Донецькій (1) та Чернігівській областях (2).

Проведений аналіз летальних випадків показав, що всі померлі не мали щеплень проти грипу. В цілому, за сезон 2015-2016 років щеплено 129 138 осіб або 0,3% від населення країни, із них 21 % – діти до 17 років. Обсяг щепленнями осіб груп ризику становить 22,8 % від кількості запланованих, а саме: медичного ризику – 15,5 %; епідемічного – 26,2 % та професійного ризику – 5,9%. Найбільша кількість вакцинованих проти грипу (42544 осіб) мала місце в Дніпропетровській області, найменше щеплених серед населення Чернігівської, Житомирської та Хмельницької областей.

Проведений аналіз зумовлює необхідність посилення протиепідемічних заходів з підготовки до сезону грипу та ГРВІ та збільшення обсягів вакцинопрофілактики, особливо серед груп ризику.

МОЗ закликає дбати про власне здоров’я та заради убезпечення від ризиків захворювання проходити вакцинацію проти грипу заздалегідь. Епідемічний сезон 2016-2017 років, за очікуваннями ВООЗ, включатиме ті ж штами, що і попередній: А/Каліфорнія/7/2009(H1N1)pdm 09-подібний вірус; A/Hong Kong /4801/2014 (H3N2) подібний вірус; вірус B/Brisbane/60/2008. Найкращий час для проведення вакцинації – напередодні грипозного сезону (у вересні).