Президент підписав закон щодо спрощення державної реєстрації ліків

Президент Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" щодо спрощення державної реєстрації лікарських засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, глава держави назвав підписання документа непересічною подією, до якої країна йшла довгі роки, адже весь час окремі представники влади, бізнесу та монополісти ринку медичних препаратів намагалися вибудувати ті чи інші бар'єри.

Під час зустрічі з представниками громадськості та активістами, які долучилися до розробки змін до Закону "Про лікарські засоби" глава держави наголосив, що з набуттям чинності документа держава та суспільство матимуть одразу кілька позитивних результатів.

"Підвищиться якість лікарських засобів. Буде створена конкуренція на внутрішньому ринку. Надходитимуть аналогічні препарати, і за рахунок конкуренції людина зможе обирати собі оптимальне співвідношення ціни та якості", - сказав президент.

За його словами, після набуття чинності документом буде перекрито ще один канал фінансування корупції в Україні.

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Також президент наголосив, що завдяки змінам до закону в Україну зможуть приходити провідні фармакологічні компанії, які з етичних міркувань відмовлялися платити хабарі.

Крім того, зазначив глава держави, імплементація закону сприятиме підвищенню позитивного іміджу України в світі.

"Ми з країни третього світу в частині фармакології переходимо на зрозумілу позицію для всіх наших партнерів. Це є дуже гарний і ефективний спосіб імплементації Угоди про асоціацію і виконання наших твердих обіцянок щодо її реалізації", - підкреслив Порошенко.

Президент також акцентував, що ухвалення закону є лише першим кроком до запуску системного реформування всієї сфери охорони здоров'я.

"Попереду у нас ще величезна робота, і я закликаю до спільних, скоординованих і узгоджених дій", - зазначив глава держави, вітаючи і волонтерів, і всіх українців із такими необхідними і важливими змінами.

Своєю чергою виконавчий директор Благодійного фонду "Пацієнти України" Ольга Стефанишина наголосила, що наразі реформа охорони здоров’я для кожного українця чи не на першому місці та подякувала президенту і всім представникам влади за підтримку громадських ініціатив, спрямованих на поліпшення ситуацій у цій сфері.

"Дуже важливо, що перші особи держави це дуже добре розуміють. 80% українців зараз не можуть собі купити базові ліки у аптеці, бо вони дорогі, бо їх немає. Не дивно, що перші кроки в реформі охорони здоров’я стосуються саме ліків. Ви назвали дуже правильний крок – закупівля ліків через міжнародні організації", - сказала вона, зауваживши, що завдяки цьому вже вдалося зекономити майже 1 млрд грн.

«Це дуже показовий приклад, коли громадськість, Кабінет міністрів, Адміністрація президента і сам президент, і Верховна Рада працюють злагоджено. Це ті, хто згрупувалися і боролися за найдорожче, що є у людини – життя, яке залежить від ліків», - підкреслила Стефанишина.

Вона передала президентові малюнок від семирічної дівчинки Нони з Києва, яка має хворобу Вілебраднта. "Дякую за ліки", - написала дівчинка.

Директор БФ "Пацієнти України" висловила сподівання, що після вступу в дію закону необхідні ліки для хворих на гемофілію, онкозахворювання та інші вже найближчим часом будуть у лікарнях.

Стефанишина також підкреслила, що для імплементації закону необхідне ухвалення ряду підзаконних актів і передала їх список президенту.

Глава держави доручив в.о. міністра охорони здоров’я Віктору Шафранському підготувати ці підзаконні акти до розгляду вже на найближчому засіданні уряду.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" щодо спрощення державної реєстрації лікарських засобів".

Законом спрощено механізм проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, визначених статтею 2 Закону України "Про лікарські засоби", застосування яких в Україні допускається тільки після такої реєстрації.