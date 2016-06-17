До 1 серпня в Україні планують запустити референтне ціноутворення на ліки

До 1 серпня в Україні планується запуск процесу референтного ціноутворення на лікарські засоби.

Про це виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський сказав під час зустрічі президента Петра Порошенка з представниками громадськості та активістами після підписання Закону "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" щодо спрощення державної реєстрації лікарських засобів, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Читайте такожПрезидент підписав закон про спрощення держреєстрації лікарських засобівЗа словами Шафранського, до 1 серпня планується запуск процесу референтного ціноутворення на лікарські засоби, що, за попередніми розрахунками, призведе до 20% зниження цін на ліки, які закуповуються за бюджетні кошти, а з 1 жовтня – реімбурсація ліків для хворих із серцево-судинними захворюваннями.

Також опрацьовується концепція імпортозаміщення для української фармацевтичної промисловості.

Читайте такожУ МОЗ знову заговорили про реімбурсації ліківШафранський підкреслив, що закон про спрощення держреєстрації лікарських засобів є першим і дуже важливим кроком на шляху стабілізації і здешевлення цін на ліки. За його словами, вже завтра міністерство звернеться до провідних світових виробників із закликом до реєстрації ще не зареєстрованих в Україні лікарських засобів різних нозологічних груп, в першу чергу, онкологічних, кардіологічних, ревматичних і інших препаратів, які є життєво необхідними.