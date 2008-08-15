Половині серцевих ударів у світі можна було запобігти

Люди, які дотримувалися здорових звичок, а саме - підтримували вагу в нормі, регулярно займалися фізичними вправами, не палили і споживали помірну кількість алкоголю, - знизили ризик будь-якого удару серця на 79% і ризик ішемічного удару на 81%.

Ішемічна хвороба – найбільш розповсюджений тип порушення роботи серця, що розвивається при блокуванні в мозку кровоносних судин. Кардіологи Гарвардського університету підкреслюють важливість здорового способу життя для серця і говорять, що слідування нескладним порадам щодо збереження хорошого самопочуття може врятувати людині життя. Дворічне дослідження охоплювало більше 71 тисячі жінок і майже 44 тисяч чоловіків.

Відмова від паління і, принаймні, 30 хвилин енергійної фізичної діяльності за декілька днів, помірний прийом алкоголю - не більше одного келиха щодня, а також показник індексу маси тіла не вище 25 пунктів дозволяли людям залишатися повністю здоровими і не хворіти протягом тривалого часу.

Додатковий захист від порушення серцевої функції надавало вживання п`яти фруктів і овочів і цельнозернових продуктів щодня, обмеження споживання м`яса, а також регулярний прийом полівітамінів. Будь-який з аналізованих чинників мав позитивну дію на серце: наприклад, якщо людина кидала палити, ризик удару зменшувався на 50%, а зменшення споживання алкоголю до одного келиха знижувало ризик удару на 10%. Комбінація всіх вищеперелічених чинників дозволяла понизити вірогідність серцевого удару на цілих 80%.

Медики обчислили, що якби в світі кожна людина дотримувалась цих правил, більше половини ударів серця можна було б запобігти. За словами американських фахівців, відкриття в черговий раз доводить правомірність приказки "здоров`я людини в її руках", тому що профілактику серцевих проблем можна провести і без медичного втручання

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