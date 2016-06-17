МОЗ просить додаткових коштів для лікування важкохворих українців за кордоном

Комісія розглянула 10 справ та проголосувала про взяття на облік хворих, що потребують лікування за кордоном, медична допомога яким за життєвими показаннями не може бути надана у закладах охорони здоров’я України. Станом на 16 червня 2016 року потребують лікування за кордоном 46 осіб. За підрахунками, для порятунку їхніх життів додатково потрібно близько 184 млн грн.

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МОЗ України вже звернулося до відповідних органів державної влади з клопотанням про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», щоб передбачити додаткові видатки за бюджетною програмою КПКВК 2301360 «Лікування громадян України за кордоном». Також всіляко сприяти виділенню цих коштів буде зі свого боку і Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

Спільним рішенням Комісія також ухвалила розподіл залишків коштів та термінове їх перерахування до клінік, де чекають на оперування троє наших важкохворих пацієнтів.

Заступник міністра охорони здоров’я Роман Василишин зазначив, що МОЗ України докладе максимально зусиль для удосконалення та налагодження процедури відправлення на лікування за кордон – це стосуватиметься і укладення угод з клініками на вигідних умовах, пришвидшення переведення коштів через банківську систему, посилення співпраці з благодійними та волонтерськими організаціями.