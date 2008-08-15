У дієтиці - нові тенденції

Трав`яний чай і сироїдіння – модні тенденції існують навіть у області дієтики. І наше здоров`я від цього тільки виграє.

Пророщені злаки

Енергія і тонус

Проростання збільшує активність ферментів, а значить, підвищує кількість вітамінів і мінералів. Редиска, пшениця, полба, ячмінь, соя. Їх можна їсти окремо і в складних стравах, соках і бутербродах. Можна купити на ринку і в магазині або виростити на підвіконні.

Екзотичні приправи

Зміцнення імунітету

У моді екзотика. Що ж, тим краще, адже імбир, каррі, кмин, кориця і перець надають відмінному смаку навіть посереднім блюдам. До того ж вони володіють сильним антисептичним ефектом і зміцнюють імунітет. Тільки якщо ви хочете зберегти всі властивості спецій, їх треба зберігати в сухості і темноті. Імбир чудово поєднується із смаженими креветками, каррі – з рисом, а аніс, який допомагає швидко засвоювати їжу, підходить до екзотичних блюд: індійських, китайських.

Молочні коктейлі

Антиоксиданти і кальцій

Густі молочні напої з фруктовим наповненням містять багато вітамінів і кальцію. Будьте уважні! Вони такі приємні на смак, що ти не помічаєш, скільки вже випила. Тому прагни вибирати малопроцентні молоко і йогурти. І не додавайте цукру! До того ж можна замінити коров`яче молоко на овече, козине або соєве. Клітковина, що міститься у фруктах і ягодах, дозволяє добитися відчуття ситості без постійного перекушування. Отже, змішай в рівних частках фрукти, фруктовий сік, йогурт, додай 3 кубики льоду. І насолоджуйся смаком.

Сирі продукти

Криниця вітамінів

У них міститься більше мікроелементів і вітамінів, ніж у варених. До того ж сирі продукти ти довше жуєш, а отже їси повільніше і менше. Проте уважніше відносься до якості їжі. Риба і м`ясо повинні бути дуже свіжими і чистими. Взагалі дуже корисно щодня з`їдати по одному фрукту і одному овочу і раз в тиждень балувати себе невареним м`ясом або рибою.

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