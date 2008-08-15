Число госпіталізованих після весілля зросло до 39 людей

У Хмельницькій області вже госпіталізовано 39 осіб, з них 15 дітей, які отруїлися на весіллі.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 14 серпня до інфекційного відділення Новоушицької центральної райлікарні з попереднім діагнозом – “гострий гастроентероколіт” госпіталізовано ще 13 осіб, в тому числі 6 дітей (1994-2002 р.н), які 10 серпня перебували на весіллі в с.Капустяни та вживали страви домашнього приготування. Всього на весіллі було близько 100 осіб.

Госпіталізовані знаходяться в задовільному стані. Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання - порушення технології приготування та зберігання страв в домашніх умовах.