"Дарниця" намагається викупити 25% акцій "Борщагівки"

«Ми поважаємо «Дарницю», яка, так само, як і ми, пройшла довгий шлях, щоб стати сучасним європейським виробником зі стандартами GMP. Однак нас здивувала ця пропозиція з фінансової точки зору. Вона недооцінює обидві компанії і не дає впевненості, в першу чергу акціонерам, які віддали десятки років життя БХФЗ, у подальшій ефективній стратегії розвитку підприємства», - наводяться у повідомленні слова голови наглядової ради БХФЗ Миколи Беспалька.

При цьому БХФЗ не виключає можливості продажу своїх акцій у разі, якщо «Дарниця» запропонує ціну, яка базуватиметься на справедливій оцінці компанії з урахуванням інтересів усіх акціонерів БХФЗ.

«Варто зазначити, що це не перша спроба фармацевтичної фірми «Дарниця» придбати акції БХФЗ. Раніше «Дарниця» вже зверталася індивідуально до окремих акціонерів БХФЗ з пропозиціями про придбання їхніх акцій за вищою, ніж пропонується зараз, ціною. Тоді «Дарниці» було також відмовлено, виходячи з низької ціни», - йдеться у заяві.

Також наголошується, що радником БХФЗ з фінансових питань виступає інвестиційна компанія Eavex Capital, а юридичну підтримку заводу надає міжнародна фірма Baker & McKenzie.

У 2015 році чистий прибуток БХФЗ зріс більш ніж на третину - до 59,3 млн грн. Чистий дохід заводу становив 967,4 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, український виробник фармацевтичної продукції компанія «Дарниця» у 2015 році збільшила чистий прибуток на 29,6% порівняно з 2014 роком – до 383,686 млн грн. При цьому чистий дохід «Дарниці» від реалізації продукції у 2015 році зріс на 42,6% – до 1,711 млрд грн.

У березні 2015 року фондова компанія «Куб» в інтересах фармацевтичної фірми «Дарниця» придбала 29,95% Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу за 171,8 млн грн.

Головою наглядової ради ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» є Володимир Загорій, а посаду генерального директора до обрання народним депутатом від пропрезидентської партії «БПП» обіймав його син Гліб Загорій.

У середині 2015 року низка громадських організацій, зокрема «Пацієнти України» та «Центр протидії корупції», звинуватили власника «Дарниці» і депутата Загорія у створенні в Міністерстві охорони здоров'я монополії на допуск ліків в Україну.

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Справа в тім, що влітку минуло року керівником Державного експертного центру, що дає дозволу на допуск ліків на український ринок, був призначений Іван Бавикін, який до цього працював помічником Загорія.

Заступником міністра охорони здоров'я є Олександра Павленко, яка захищала інтереси фармзавода «Дарниця» як адвокат у судах.

За даними ЗМІ, депутат Гліб Загорій також фігурує в одній кримінальній справі з Віктором Зубрицьким, екс-менеджером «112 каналу», якого називають одним із головних координаторів «тітушок» під час Революції гідності в Україні.

Довідка УНІАН. Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод – один із провідних українських виробників готових лікарських засобів, створений у січні 1997 року. За даними самої компанії, частка Борщагівського хімфармзаводу серед вітчизняних виробників лікарських засобів становить близько 10%. Продукція заводу експортується до 10 країн ближнього і далекого зарубіжжя.

Компанія спеціалізується на виробництві твердих та м'яких лікарських форм, розчинів для ін'єкцій в ампулах і для зовнішнього застосування, крапель, а також стерильних порошків для приготування розчинів для ін'єкцій.