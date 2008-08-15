У 80% українських новонароджених є ризик порушення мозку

11:37, 15 серпня 2008
Країна
0

Через низький рівень вживання йоду матерями під час вагітності

Медики закликають українців вживати йодовану сіль для подолання йодного дефіциту в організмі

Як передає кореспондент УНІАН, про йшлося на прес-конференції на тему: «Проблема йододефіциту в світі, Україні та Вінницькій області», яка пройшла в приміщенні Вінницької облдержадміністрації 14 серпня.

Як зазначив, зокрема, представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, професор Ігнат МАТАСАР, який досліджував фактичний стан харчування населення і особливо вагітних жінок, які проживають на радіоактивно забруднених територіях, недостатнє, незбалансоване, дефіцитне харчування не лише знижує можливість організму протистояти дії негативних чинників, але й сприяє виникненню як гострих, так і хронічних хвороб.

За даними І.МАТАСАРА, 80% новонароджених мають ризик розвитку незворотного порушення мозку через низький рівень вживання йоду матерями під час вагітності. Нестача мікронутрієнтів у щоденному харчуванні протягом раннього розвитку спричиняє ризик відставання у психічному та фізичному розвитку дітей та інші захворювання, пов’язані із йодним дефіцитом, наприклад такі, як зоб.

І.МАТАСАР сказав, що стійке подолання йодного дефіциту шляхом вживання йодованої солі є одним із пріоритетних завдань, вирішення якого підтримується ЮНІСЕФ, "але, фактично все залежить від прийняття Верховною Радою закону «Про загальне йодування солі".

У свою чергу завідувач кафедри ендокринології Вінницького медичного університету Марина ВЛАСЕНКО підкреслила, що йодний дефіцит залишається важливою проблемою охорони здоров’я на всій території України.

"Нестача йоду у ґрунті, низький рівень обізнаності та бідність спричинили те, що дефіцит йоду є серйозною проблемою для здоров’я дітей та всього населення України", - зазначила вона.

М.ВЛАСЕНКО повідомила, що дослідження останніх років показують, що в багатьох регіонах України поширеність дифузного нетоксичного зобу в популяції перевищує 5% - це пов’язує більшість випадків із недостатністю вживання йоду.

Представники медичної галузі, санепідемстанції, управління торгівлі головного управління економіки Вінницької облдержадміністрації, а також підприємці, що брали участь у заході, вважають, що проведення масових медичних заходів з боротьби із зобною ендемією сприятиме не лише загальному оздоровленню дітей і підлітків, покращенню біологічної якості й тривалості їх життя, збереженню інтелектуального рівня населення, але й стане проявом турботи про репродуктивну функцію нинішнього покоління та охорони здоров’я нащадків.

Крім того, всі учасники прес-конференції зазначили, що сіль, йодована за сучасними технологіями, зберігає йод під час приготування їжі, а тому ідеально підходить для консервування, соління та маринування. Також йодована сіль попереджає швидку втомлюваність, збільшення щитовидної залози, що дасть можливість стати більш енергійними, активними та життєрадісними.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter