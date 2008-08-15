На Одещині сталась масова загибель риби

На Одещині у Великому Аджаликському лимані в ході обстеження берегової смуги було виявлено масову загибель риби: бичка - 171 тис. 600 шт., пеленгасу - 100 шт. та креветки - 135 тис. 200 шт.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина загибелі риби - несправність гідротехнічних споруд через замуленість піском, які сполучають Чорне море з лиманом (в період засухи наповнюють лиман морською водою), що призвело до підвищення температура води в лимані до 28 градусів (температура повітря становила 35-40 градусів тепла).

Представниками районної СЕС взято проби води та риби для проведення лабораторних досліджень. Проводиться збір та утилізація загиблої риби.