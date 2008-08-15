Як налаштувати наш внутрішній механізм

У кожного з нас є, так званий, внутрішній механізм, добовий (циркадіанний) ритм, згідно якому за рахунок діяльності певних гормонів відбуваються періоди неспання і сну, млявості і енергійності. Іноді наш добовий механізм потребує деякої настройки, оскільки перестає допомагати нам засинати швидше і прокидатися бадьорими.

Існують методи, які допомагають відрегулювати наш добовий механізм, а також будуть корисні у випадку, якщо вам необхідно встати раніше, ніж звичайно, щоб встигнути на потяг, літак або ранню зустріч.

1. Заплануйте виспатися

Це перший і найважчий крок по зміні свого внутрішнього механізму. Ви повинні зрушити час, коли ви лягаєте спати, настільки, щоб одержати додаткову годину сну, необхідний, щоб виспатися. У кожної людини ця кількість буде різна: 5, 6, 8 і навіть 10 годин.

Цей крок важливий для підстроювання свого внутрішнього механізму, а також важливий для того, щоб бути бадьорим і працездатним цілий день.

2. Блокуйте освітлення

Темрява стимулює пониження температури тіла і збільшення вироблення гормону сну мелатоніну. Якщо вам потрібно скоріше заснути або прокинутися раніше звичайного, потрібно зробити кімнату такою темною, як вночі.

Світло і темрява є зовнішніми ключами, що впливають на наш добовий ритм. Маніпулюючи світлом і темрявою, можна дещо підкоригувати добовий ритм, що збився.

3. Зафіксуйте в пам`яті час, коли вам потрібно прокинутися

Ви можете зробити це будь-яким способом, хоч за допомогою візуалізації, хоч за допомогою будь-якого іншого методу. Головне, щоб час, коли вам потрібно прокинутися, осів у вас на підсвідомості. У такому разі організм передбачатиме момент пробудження і вам простіше буде прокидатися.

Крім того, у момент пробудження під будильник в організмі виробляється гормон стресу. Прокидатися самостійно здоровіше.

4. «Вийдіть на світло» відразу після пробудження

Тоді як темнота запускає в нашому організмі процеси засинання, світло впливає на наше пробудження, стимулюючи підвищення температури тіла, вироблення певних гормонів.

Таким чином, прокидайтеся в певний час і «виходьте на світло». Якщо сонце ще не встало (як в осінньо-зимовий період), то вмикайте яскраве світло. Якщо на вулиці літо, то постійте трохи біля відкритого вікна і порадійте настанню нового дня.

likar.info/news