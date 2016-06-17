ВР ніяк не може визначитися із кандидатурою міністра охорони здоров'я

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час Години запитань до уряду в парламенті.

Розенко звернувся до депутатів з приводу того, що на сьогодні "гостро стоїть питання призначення міністра охорони здоров'я".

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"Є два наступних парламентських тижня. Я би закликав, у першу чергу, парламентську коаліцію, всіх людей, хто до цього причетний, - якомога швидше визначитись із кандидатурою, щоби вже вирішити, врешті-решт, раз і назавжди, це питання щодо призначення міністра охорони здоров'я", - заявив віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем’єром Володимиром Гройсманом. Посада міністра охорони здоров'я залишилася вакантною.