З початку АТО медичну допомогу в госпіталях отримали 8 тисяч поранених бійців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко у Головному військовому клінічному госпіталі з нагоди Дня медичного працівника.

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«З початку війни якісну медичну допомогу лише у лікувальних закладах Міноборони отримали близько 8 тис. наших поранених воїнів», - сказав він.

«Переважну більшість з них завдяки невтомній праці лікарів вдалося повернути до строю або до повноцінного цивільного життя», - наголосив Порошенко.