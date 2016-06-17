З початку АТО медичну допомогу в госпіталях отримали 8 тисяч поранених бійців
11:42, 17 червня 2016Країна
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З початку АТО на Донбасі 8 тис. поранених бійців отримали медичну допомогу в лікувальних закладах Міністерства оборони України.
З початку АТО на Донбасі 8 тис. поранених бійців отримали медичну допомогу в лікувальних закладах Міноборони / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко у Головному військовому клінічному госпіталі з нагоди Дня медичного працівника.
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«З початку війни якісну медичну допомогу лише у лікувальних закладах Міноборони отримали близько 8 тис. наших поранених воїнів», - сказав він.
«Переважну більшість з них завдяки невтомній праці лікарів вдалося повернути до строю або до повноцінного цивільного життя», - наголосив Порошенко.
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