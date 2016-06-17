За час АТО загинули 35 військових медиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко у Головному військовому клінічному госпіталі з нагоди Дня медичного працівника сьогодні в Києві.

«На жаль, ми втратили 35 військових медиків, які до кінця виконали свій обов’язок, рятуючи життя своїм бойовим побратимам», - заявив він.

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«Одному з них, медику 3-го батальйону 80-ї окремої аеромобільної бригади, молодшому сержанту Зіничу Ігорю Вікторовичу я присвоїв звання Героя України, як це не боляче – посмертно», - сказав президент.