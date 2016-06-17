Директор благодійного фонду привласнив гроші, зібрані на лікування бійця АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Як нагадали у відомстві, на початку 2015 року зловмисник разом з невстановленою слідством особою заволодів коштами жінки, яка розмістила в ЗМІ оголошення про збір коштів на лікування свого сина, який отримав у 2014 році важке вогнепальне поранення в зоні АТО.

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Зловмисники за допомогою дубліката сім-карти і паролів, які надходили на телефон, провели кілька фінансових операцій, перевівши понад 200 тис. грн з банківського рахунку жінки на рахунки іншої людини.

Директору благодійного фонду інкримінують ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.