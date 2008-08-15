Зберегти молодість нескладно

Не опирайтеся рукою об обличчя. Зморшки, які виникають внаслідок цього, можуть залишитися назавжди.

Не горбтеся. Правильна постава дуже важлива для підтримання тонусу шкіри шиї.

Не виходьте в яскравий сонячний день без захисних окулярів, аби уникнути зморщок навколо очей.

Захищайте шкіру від сонячних променів.

Оберігайте шкіру від різких перепадів температури.

Спіть не менше 7 годин, адже саме під час нічного сну активно відбувається відновлення клітин шкіри.

Намагайтеся випивати 6—8 склянок води щодня. Таким чином ви підтримуєте водний баланс шкіри.

Щовечора очищуйте обличчя від пилу, навіть якщо ви не користуєтеся декоративною косметикою.

Щоденно протирайте обличчя льодом.

Для поліпшення кровообігу обличчя та шиї робіть контрастні компреси.

Відмовтеся від куріння та не зловживайте алкогольними напоями.

Уникайте умивання обличчя милом. Очищайте шкіру м’якими засобами (наприклад, косметичним молочком).

Використовуйте спеціальні гелі, скраби, креми тощо, які відповідають саме вашому типові шкіри та віку.

Ваш крем (крім вітамінів А, С, Е і сонцезахисного фільтра) має містити фруктові (альфагідроксидні) кислоти і кераміди (цераміди). Зауважте: максимальний ефект під час використання косметичних засобів досягається приблизно за місяць. Надалі користі від нього ви не матимете, тому краще підібрати інший крем.