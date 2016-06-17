За час боїв на Донбасі життя бійців рятували 2,5 тис. військових медиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко в Головному військовому клінічному госпіталі в Києві з нагоди Дня медичного працівника.

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«Особливо великою зараз є відповідальність військових лікарів, просто у нас час зараз такий, і безпосередньо участь в наданні медичної допомоги на фронті взяло участь 2,5 тис. військових медиків, 197 з них нагороджені державними нагородами за мужність, героїзм проявлені при виконанні своїх обов’язків», - зазначив він.

«Ще сотні цивільних і військових медиків в госпіталях, лікарнях, військово-медичних клінічних центрах щодня борються за життя кожного пораненого нашого воїна», - додав президент.