За час боїв на Донбасі життя бійців рятували 2,5 тис. військових медиків

13:51, 17 червня 2016
Країна
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За час боїв на Донбасі 2,5 тис. військових медиків взяли участь у наданні медичної допомоги на фронті.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко в Головному військовому клінічному госпіталі в Києві з нагоди Дня медичного працівника.

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«Особливо великою зараз є відповідальність військових лікарів, просто у нас час зараз такий, і безпосередньо участь в наданні медичної допомоги на фронті взяло участь 2,5 тис. військових медиків, 197 з них нагороджені державними нагородами за мужність, героїзм проявлені при виконанні своїх обов’язків», - зазначив він.

«Ще сотні цивільних і військових медиків в госпіталях, лікарнях, військово-медичних клінічних центрах щодня борються за життя кожного пораненого нашого воїна», - додав президент.

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