У Сімферополі відкрилася фотовиставка для незрячих

Сьогодні у Сімферополі голова Верховної Ради, засновник Фонду «Open Ukraine» Арсеній ЯЦЕНЮК відкрив фотовиставку для незрячих «Доторкнутися і побачити».

Як передає кореспондент УНІАН, виставка тактильних фото Юрія БІЛАКА експонується в приміщенні Кримського академічного українського музичного театру.

Як зазначив перед відкриттям виставки А.ЯЦЕНЮК, Фонд «Open Ukraine» підтримав цей культурно-соціальний благодійний проект тому, що він «допомагає побачити Україну в новому світлі: інноваційною, відповідальною, з європейською ментальністю».

В основі виставки, представленої у Сімферополі, світлини з колекції Ю.БІЛАКА «Українці». Раніше виставка, яка, зокрема, надає допомогу незрячим «побачити» та почути опис світлин, експонувалася в Києві, Львові та Бухаресті. Кожну експоновану роботу супроводжує голосовий опис. Тексти озвучили представники творчої та політичної еліти України. Зокрема, голосами тактильних робіт стали А.ЯЦЕНЮК, Катерина ЮЩЕНКО, Володимир ГРИШКО, Ніна МАТВІЄНКО.

У відкритті виставки в Сімферополі також взяли участь голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО, фотохудожник та автор ідеї Ю.БІЛАК та ін.