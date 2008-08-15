Вирок у справі хірурга Зіса оголосять 21 серпня

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Ворошилівського районного суду в Донецьку були вислухані останні дебати сторін.

Зокрема, обвинувачений заявив, що довіряє українському суду і буде згоден з будь-яким його рішенням. М.ЗІС відзначив «абсолютну об`єктивність суду, дуже коректне відношення суду до всіх учасників процесу». «У мене не викликає ніякого сумніву, що суд ухвалить єдино розумне, єдино правильне рішення в даному питанні у даній справі, - заявив М.ЗІС. - Хоча я знаю, що в такій ситуації це дуже важко, треба розуміти об`єктивну реальність». І додав, звертаючись до судді Ірини БУХТІЯРОВОЇ: «Тому я довіряю суду, Ваша честь, і я практично згоден з будь-яким рішенням суду».

Водночас М.ЗІС акцентував, що в пред`явленому йому звинуваченні прокуратури «немає жодного слова правди і відповідного дійсності там немає». «Я ні в чому не винен, я б хотів сказати і обвинувачам, і співробітникам УБТЛ (Управління по боротьбі з торгівлею людьми – УНІАН), не можна бути більш святим, ніж Папа Римський», - сказав підозрюваний. Він підкреслив, що «не може собі уявити», що прокуратура «не розуміє неспроможності своїх звинувачень».

Так, Державний обвинувач від імені прокуратури Людмила ГРАБОВСЬКА заявила в обвинувальному висновку, що провина М.ЗІСА «в судовому засіданні доведена в повному обсязі і дії кваліфіковані правильно». (М.ЗІС звинувачується за статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27 (Співучасть, організація злочину або керівництво його підготовкою або виконання); ч. 1 ст. 14 (Підготовка до злочину) і ч. 5 ст. 143 (Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини) – УНІАН).

Л.ГРАБОВСЬКА зупинялася детально на пунктах звинувачення, які зводяться до того, що М.ЗІС готував потерпілих до вилучення у них органу шляхом обману, і в тому, що М.ЗІС знав, що передбачуваний донор не є родичем реципієнта, як того вимагає українське законодавство.

«Суть звинувачення полягає не тільки в підготовці потерпілих до вилучення органу для трансплантації, але і в здійсненні дій шляхом обману”, - пояснила обвинувач. Тобто, за даними прокуратури, М.ЗІС не повідомив донорів про можливі негативні наслідки операції. Л.ГРАБОВСЬКА підкреслила в звинуваченні, що М.ЗІС вступив в змову з іншими особами «з метою примушування потерпілих до добровільної згоди на вилучення органу», використовуючи матеріальні труднощі потерпілих і пропонуючи їм «крупні суми грошей».

Олег КУРІННИЙ, адвокат М.ЗІСА, навів свої доводи і аргументи, які, на його думку, повністю знімають висунуті прокуратурою звинувачення. Він сказав, що сама постановка звинувачення – «примушування до добровільної згоди» несе в собі «явну суперечність», оскільки примушування не може бути добровільним. Більше того, О.КУРІННИЙ заявив, що не можна М.ЗІСА звинуватити в обмані донора, оскільки тільки «посадовець, лікуючий лікар документально готує операцію, її проведення і післяопераційний період». За словами адвоката, «тільки лікуючий лікар виступає координатором між іншими лікарями, причетними до проведення операції, і після всіх обстежень письмово висловлює перелік всіх можливих ускладнень для конкретного донора і під розпис повідомляє їх донорові». Адвокат ще раз нагадав, що остаточне рішення про операцію у присутності донора виносить засідання консиліуму лікарів-фахівців, і документ закріплюють печаткою і підписом донора. Зазвичай такі операції проводять до 18 лікарів, в число яких входить і лікуючий лікар донора, раніше його обстежують до 80 лікарів, і безпосередньо перед операцією близько 35 лікарів знають про проведення трансплантації, уточнив О.КУРІННИЙ. Він сказав, що донор і реципієнт можуть відмовитися від операції завжди, навіть на операційному столі, і ризик ускладнень у донора у багато разів нижчий, ніж у реципієнта.

«М.ЗІС не був лікарем Донецького Центру трансплантації органів, не був у його штаті, він не був лікуючим лікарем ні у кого», - акцентував О.КУРІННИЙ. Тому М.ЗІС і не зобов`язаний був нічого нікому пояснювати, тим паче, що названий прокуратурою потерпілий, що погодився стати донором, «ніколи не заявляв, що його обдурили, що він відчуває себе обдуреним», відзначив адвокат. Він також спростував звинувачення в частині того, що М.ЗІС знав, що донор і реципієнт не родичі.

«Хто поставив в обов`язок ЗІСУ встановлювати або перевіряти наявність споріднених зв`язків між донором і реципієнтом? Такого обов`язку і можливості у ЗІСА не було», - підкреслив адвокат, додавши, що документи про споріднені зв`язки були нотаріально завірені. Також, відзначив О.КУРІННИЙ, в матеріалах справи прокуратура «не надала ніяких доказів», які б спростували споріднені зв`язки передбачуваного донора і реципієнта.

«Безумовно, убачається, що в діях мого підзахисного відсутній склад злочину як по ч. 5 ст. 143 КК України, так і будь-якого іншого злочину. Мій підзахисний має бути виправданий», - сказав адвокат і попросив суд «ухвалити виправдувальний вирок». Також О.КУРІННИЙ попросив повернути його підзахисному конфісковане майно, яке було вилучене у нього ще «по попередньому звинуваченню, яке тепер зняте з М.ЗІСА». (Серед вилученого у М.ЗІСА числяться два мобільні телефони і ноутбук – УНІАН).

Держобвинувач Л.ГРАБОВСЬКА попросила суд, враховуючи пом`якшувальні обставини, порахувати підсудного винним за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14. і ч. 5 ст. 143 Кримінального кодексу України і призначити «максимальний термін покарання, який може бути призначений підсудному, - 3 роки 6 місяців позбавлення волі». Крім того, прокуратура просить позбавити М.ЗІСА «права займатися лікарською діяльністю на території України строком на 3 роки». До пом`якшувальних обставин прокуратура віднесла те, що «М.ЗІС раніше не судимий, характеризується задовільно. У підсудного на утриманні знаходиться неповнолітня дитина».

Підсудний в завершальному слові так відреагував на звинувачення: «Лікареві просять 3,5 роки тюремного ув’язнення. Це просто катастрофа. Якщо сказати чесно, я не можу сказати, що це викликає у мене сміх, але це насправді так, тому що жодного слова, яке б могло свідчити про мою вину, немає в цій мові».

Закриваючи судове засідання, суддя И.БУХТІЯРОВА сказала: «Суд відправляється в дорадчу кімнату, вирок оголосять 21 серпня о 14.00».