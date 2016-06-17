Порошенко вручив нагороди медикам з нагоди їх професійного свята

Президент України Петро Порошенко вручив державні нагороди медичним працівникам з нагоди їх професійного свята.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, ордени та медалі отримали 17 військових та цивільних медиків за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги та високу професійну майстерність.

Так, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено професора кафедри Національного медичного університету імені Богомольця Тараса Никулу.

Президент також вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня лейтенанту медичної служби Дмитру Бешлею, а також полковникам медслужби Олегу Герасименку та Володимиру Хілю.

Читайте такожЗа час боїв на Донбасі життя бійців рятували 2,5 тис. військових медиків Як зазначається в повідомленні, Бешлей за період з 4 січня по 26 лютого 2015 року у лікарні швидкої медичної допомоги міста Маріуполь провів 50 оперативних втручань, у тому числі 20 судинних операцій, а з 27 лютого по 10 вересня 2015 року надавав спеціалізовану медичну допомогу пораненим і хворим у Красноармійську, де особисто провів 40 операцій різної складності.

Герасименко за час перебування в зоні АТО в польових умовах разом з іншими лікарями провів понад 600 оперативних втручань пораненим та травмованим військовим, неодноразово виїжджав до військових частин в різні населені пункти в зоні АТО, потрапляючи під обстріл з мінометів та установок “Град” з боку російських бойовиків, повідомили в прес-службі.

Хіль за час перебування в зоні проведення АТО взяв активну участь в наданні спеціалізованої допомоги пораненим та в організації евакуаційних заходів з передової до мобільних госпіталів і в подальшому направленню для лікування до центральних клінічних закладів Міністерства оборони.

Крім того, ордени «За мужність» ІІІ ступеня отримали лікар Першого добровольчого мобільного госпіталю ім. Миколи Пирогова Олександр Лінчевський та молодший сержант Оксана Тицька, ордени Данила Галицького - підполковник медичної служби Григорій Богуш, начальник Центру медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький», полковник запасу Василь Вовчанський, начальник хірургічного відділення з палатами гнійної хірургії 10 військового госпіталю, підполковник медичної служби Олексій Дігтяр, лейтенант медичної служби запасу Роман Дмитришин, підполковник медичної служби Анатолій Ордатій та підполковник медичної служби Олександр Циц, йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗа час АТО загинули 35 військових медиківТакож глава держави вручив медикам медалі «За військову службу Україні», «За бездоганну службу», «Захиснику Вітчизни», «За врятоване життя».

Ще 11 медичним працівникам вручено відзнаки про присвоєння почесних звань «Заслужений діяч науки та техніки України», «Заслужений лікар України» та «Заслужений працівник охорони здоров’я України».