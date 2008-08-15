Куріння в Україні набрало розмаху епідемії

Тютюнопаління в Україні “набрало розмаху епідемії”, оскільки “щороку до куріння долучаються 500 тисяч молодих людей фактично у віці 11 років”. За словами С.ГОНЧАРА, наслідком цього смертність населення від хвороб, що пов’язані з курінням, становить 110 тисяч осіб. Він додав, що зараз в Україні курить майже 70% чоловіків, а також кожна п’ята жінка.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова Коаліції громадських організацій та ініціатив “За вільну від тютюнового диму Україну” Сергій ГОНЧАР.

Тому громадські організації вітають ініціативу уряду та ВР щодо підвищення акцизів на сигарети.

Співробітник Програми з контролю над тютюном Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Костянтин КРАСОВСЬКИЙ нагадав, що у 2006 році Україна ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ про боротьбу проти тютюну, у якій, серед іншого, йдеться про те, що цінові заходи є важливим засобом скорочення споживання тютюну різними групами населення, зокрема, молоддю. Він зазначив, що поширеність куріння в країнах Європи серед підлітків становить близько 16%, в той же час в Росії цей показник становить 24%, а в Україні - 26%. За його словами, серед причин цього досить важливу роль відіграють низькі ціни на сигарети, а відповідно й доступність їх для підлітків.

К.КРАСОВСЬКИЙ привітав рішення уряду та парламенту України щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби. За його словами, аргументи про те, що ціни на сигарети не можна підвищувати, бо тоді їх контрабандою везтимуть з Росії, не мають під собою підстав. Він зауважив, що в Росії сигарети в середньому на 40% коштують дорожче, ніж в Україні, а після підвищення акцизів все одно будуть дорожчими на 20%.

У свою чергу, економіст Володимир РЯБОШЛИК зазначив, що “сьогодні тютюнові компанії розповсюджують неправдиву інформацію, що з 1 вересня ціни в Україні перевищать російські, і це призведе до посилення контрабанди”. За його словами, ціни приблизно зрівняються з російськими лише у випадку, коли буде прийняте рішення про підвищення акцизів з 1 січня .За його словами, з 1 вересня ціна за пачку сигарет з фільтром зросте в середньому на 50 копійок, а без фільтру - на 22 копійки. В.РЯБОШЛИК зауважив, що в Україні зарплата за 4 роки зросла вчетверо, а ціни на сигарети лише на 30%. Він вважає, що після міждержавних консультацій між Україною та Росією можна було б узгодити заходити щодо радикальнішого збільшення акцизів в обох країнах, а відповідно й надходжень до бюджету.

К.КРАСОВСЬКИЙ зазначив, що, згідно з даними опитування, 41% курців сказали, що навіть у випадку подорожчання сигарет вони продовжуватимуть курити, 14% заявили, що спробують кинути курити, а 21% зазначили, що куритимуть рідше. Він додав, що, згідно з аналітичними прогнозами, у разі підвищення цін на сигарети на 10% кількість курців зменшиться на 2,5%, і “це вже великий внесок для посилення здоров’я нації”.

Присутня на прес-конференції художниця Євгенія ГАПЧИНСЬКА висловила переконання, що необхідно вживати будь-яких заходів, спрямованих на зниження можливості доступу, особливо дітей, до куріння. За її словами, також досить важливою є роль суспільства в цьому питанні. Є.ГАПЧИНСЬКА переконана, що заборона реклами сигарет має вирішуватися на державному рівні. Вона додала, що нині ми спостерігаємо “жахливу пропаганду (тютюнопаління), яка сприймається як щось нормальне і звичне”.

Лідер гурту “Mad Heads XL” Вадим КРАСНООКИЙ підкреслив, що в Україні “відбувається акт масового самогубства” через куріння. Він вважає, що публічні люди мають пропагувати життя без сигарет, а ті з них, хто курить - “принаймні, приховувати це від камер”. В.КРАСНООКИЙ визнає, що підвищення цін на сигарети не вирішить проблеми, але якщо внаслідок цього деяка кількість людей перестане курити, то це вже буде досить позитивним результатом.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 31 липня 2008 року ухвалила закон „Про внесення змін до статті 1 Закону України „Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби”, згідно з яким з 1 вересня 2008 року передбачено підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби: у гривні – з 5 грн. до 12,5 грн. за 1 тисячу штук на сигарети без фільтру, з 14 грн. до 30 грн. за 1 тисячу штук на сигарети з фільтром; у відсотках – з 12,5% до 16%.

6 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав цей закон.