Зараз оздоровлюються 7,5 тисяч дітей із постраждалих від повені регіонів

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

«Щодня групи дітей вирушають на відпочинок не лише на Південь України, але й до оздоровчих закладів в усіх областях країни", – зазначив глава Мінсім’ї Юрій ПАВЛЕНКО.

За його словами, на оздоровленні перебувають 904 дітей із Вінницької області, 275 – із Закарпатської, 2 тис. 75 – з Івано-Франківської, 2 тис. 442 – із Львівської, 343 – з Тернопільської та 1 тис. 547 – із Чернівецької областей. Найбільші групи постраждалих від повені дітей приймають Міжнародний дитячий центр «Артек» і Український дитячий центр "Молода гвардія".

Ю.ПАВЛЕНКО також запевнив, що Міністерство має можливості для оздоровлення кожної дитини, що потребує державної підтримки.

За даними відомства, станом на сьогодні оздоровлення потребують 15 тис. 293 дитини з областей, що постраждали від стихії. «Дані можуть змінюватися з урахуванням дітей, чиї батьки поки що не наважуються давати дозвіл на оздоровлення своїх дітей за межами області», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.