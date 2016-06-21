В Україні з початку червня на водоймах загинули 88 осіб, у тому числі 12 дітей.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У зв’язку з цим рятувальники закликають громадян бути пильними на водоймах, особливо в період спеки.

«Оскільки вихідні видалися по-літньому спекотними, люди масово вирушають на відпочинок до водойм. Досить часто громадяни нехтують елементарними правилами безпеки, що стає причиною трагічних наслідків. Лише від початку червня цього року на водоймах загинуло 88 осіб, з яких 12 дітей. Половина з них - 47 осіб - загинули протягом минулого тижня», - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними ДСНС, з початку року на водоймах загинуло вже 386 осіб, з них 42 дітей.