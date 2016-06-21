15 бійців Нацгвардії відбули на реабілітацію до Грузії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, військовослужбовці разом з дружинами вилетіли в Тбілісі.

Нацгвардійці упродовж двох тижнів отримуватимуть психологічну та фізіологічну допомогу на базі реабілітаційного центру Міністерства оборони Грузії. З урахуванням історії хвороби для кожного гвардійця розроблений індивідуальний медичний курс, йдеться в повідомленні.

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Для учасників програми передбачені не тільки терапевтичні, але й культурні заходи, додали в Нацгвардії.

При цьому зазначається, що це вже третю групу направлена на реабілітацію в рамках спільної програми України та Грузії.

Крім того, згідно з повідомленням, «завдяки налагодженій міжнародній співпраці українські нацгвардійці також мають змогу відновлювати здоров’я в Австрії, Франції та Греції».