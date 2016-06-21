Гройсман обіцяє найближчим часом презентувати стратегію реформи охорони здоров'я

Про це він сказав під час робочого сніданку з представниками ділових кіл у Нью-Йорку у п'ятницю, 17 червня, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

Як заявив Гройсман, старі підходи фінансування та надання медичних послуг в Україні мають бути змінені таким чином, щоб система охорони здоров'я була здатна забезпечувати інвестиції в життя та здоров'я громадян.

Читайте такожЧиновникам МОЗ пояснили, що таке корупція

"Ми фінансуємо не медичну послугу, а стіни лікарень і койко-місця. Ми інвестуємо не в здоров'я і життя людини, а в стіни. Це говорить про те, що фокуси системи є абсолютно хибними. Це потрібно змінити", – сказав він.

Глава уряду поінформував, що декілька тижнів тому провів зустріч із експертним середовищем, ініційовану представниками Світового банку. Розроблена ними модель реформи охорони здоров'я може бути взята за основу та реалізована, зауважив Гройсман.

"Зміна системи фінансування охорони здоров'я, перехід на фінансування медичної послуги у перспективі, залучення страхової медицини до цього сектору, визнання усіх протоколів лікування, які існують у країні, запровадження державних стандартів - таким чином ми можемо сформувати нову систему охорони здоров'я в Україні", - підкреслив він.