МОЗ додатково виділив 130 тисяч грн на ліки та дезінфекцію в Ізмаїлі

Про це в. о. міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"З резервного епідфонду МОЗ виділено 130 тис. грн на закупівлю дезінфекційних засобів та ліків", - повідомив він.

Нагадаємо, мер міста Андрій Абрамченко повідомив, що у місті введено надзвичайний стан. В суботу було проведено подвірний обхід у приватному секторі, що дозволило вчасно виявити деяку кількість тих, хто потребує допомоги.

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Влада вважає, що масове отруєння, швидше за все, було викликано забрудненням питної води внаслідок злив. 14 червня за одну годину випало 300 мм опадів, а незабаром температура повітря піднялася до +35 градусів за Цельсієм.

У місті вживаються заходи з дезінфекції, а жителі скуповують бутильовану воду і ліки від отруєння, закрито ринки і заклади громадського харчування, а також заборонена торгівля молочними продуктами, фруктами, овочами та продуктами, що швидко псуються.