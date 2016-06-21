Загорій спростував чутки щодо імовірного призначення його міністром МОЗ
15:31, 21 червня 2016Країна
64
Народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Гліб Загорій назвав чутками інформацію про те, що його кандидатура розглядалася на посаду керівника Міністерства охорони здоров'я.
Загорій спростував чутки про можливе призначення його міністром охорони здоров'я / glavcom.ua
Про це повідомляє 112.ua.
"Я втомився пояснювати ЗМІ, що ніколи не мав планів очолити МОЗ, все інше чутки. Мені, як людині, що вийшла з фармбізнесу, шлях до управління цією галуззю закрито. Та й не тільки мені, але й іншим гравцям ринку. Це елементарний конфлікт інтересів. Мені моє ім'я дорожче", - зазначив Загорій.
Читайте такожАМКУ оштрафував фармфірму "Дарниця" за купівлю частки Борщагівського хімфармзаводу без його дозволу
Зазначимо, співвласник фармацевтичної компанії "Дарниця" Гліб Загорій був обраний у Верховну Раду в 2014 році за списком "Блоку Петра Порошенко", працює в Комітеті у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО і людей з інвалідністю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter