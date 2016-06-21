Загорій спростував чутки щодо імовірного призначення його міністром МОЗ

Про це повідомляє 112.ua.

"Я втомився пояснювати ЗМІ, що ніколи не мав планів очолити МОЗ, все інше чутки. Мені, як людині, що вийшла з фармбізнесу, шлях до управління цією галуззю закрито. Та й не тільки мені, але й іншим гравцям ринку. Це елементарний конфлікт інтересів. Мені моє ім'я дорожче", - зазначив Загорій.

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Зазначимо, співвласник фармацевтичної компанії "Дарниця" Гліб Загорій був обраний у Верховну Раду в 2014 році за списком "Блоку Петра Порошенко", працює в Комітеті у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО і людей з інвалідністю.