Найближчими днями в Україні буде спека до +37°
17:18, 21 червня 2016Країна
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Перед дорогою подбайте про достатній запас прохолодної води та необхідні ліки, уникайте вживання жирної і солоної їжі
REUTERS
За прогнозом синоптиків, у найближчі дні в Україні переважатиме спекотна погода, стовпчики термометра місцями сягнуть позначки +37°.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
«Настійливо радимо водіям враховувати погодні умови при плануванні поїздок, особливо на далекі відстані», - йдеться у повідомленні.
В поліції радять перед дорогою подбати про достатній запас прохолодної води та необхідні ліки, уникати вживання жирної і солоної їжі.
«В спеку особливу увагу потрібно звернути на систему охолодження двигуна, рівень мастила, стан гальмівних колодок та тиск у шинах», - додали в Управлінні безпеки дорожнього руху.
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