Найближчими днями в Україні буде спека до +37°

За прогнозом синоптиків, у найближчі дні в Україні переважатиме спекотна погода, стовпчики термометра місцями сягнуть позначки +37°.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

«Настійливо радимо водіям враховувати погодні умови при плануванні поїздок, особливо на далекі відстані», - йдеться у повідомленні.

В поліції радять перед дорогою подбати про достатній запас прохолодної води та необхідні ліки, уникати вживання жирної і солоної їжі.

«В спеку особливу увагу потрібно звернути на систему охолодження двигуна, рівень мастила, стан гальмівних колодок та тиск у шинах», - додали в Управлінні безпеки дорожнього руху.