Небезпечне літо: як уникнути харчових отруєнь

Для профілактики гострих кишкових інфекцій необхідно: дотримуватися правил особистої гігієни, зокрема, ретельно мити руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування вбиральні. Мити та тримати у чистоті всі поверхні та кухонні прилади, що використовуються для приготування їжі, користуватися індивідуальним посудом. Регулярно мити та обдавати окропом дитячий посуд та іграшки. Окремо готувати і зберігати сирі та готові до вживання харчові продукти (сире м'ясо, птицю, рибу, овочі, фрукти тощо). Для обробки сирих продуктів використовувати окремі кухонні прилади (ножі, обробні дошки тощо).

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Необхідно запобігати проникненню комах та тварин до приміщень, де відбувається приготування їжі та зберігаються продукти харчування.

Потрібно також добре прожарювати або проварювати продукти, особливо м'ясо, птицю, яйця і рибу. Дотримуватись відповідного температурного режиму при зберіганні харчових продуктів (не залишати приготовлені харчові продукти при кімнатній температурі більш ніж на 2 години).

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Медики закликають використовувати безпечну воду, не пити воду з неперевірених джерел. Також вживати бутильовану воду, у разі неможливості придбання бутильованої води використовувати охолоджену кип’ячену воду. Також використовувати продукти харчування, оброблені з метою підвищення їх безпеки, наприклад пастеризоване молоко.

Мийте та обдавайте окропом фрукти і овочі, особливо у разі споживання їх у сирому вигляді. Не вживайте продукти з вичерпаним терміном придатності, використовувати для приготування їжі тільки свіжі харчові продукти.

При транспортуванні і зберіганні харчових продуктів використовуйте чисту упаковку (поліетилен, контейнери для харчових продуктів тощо);

Не купуйте продукти харчування у випадкових осіб або в місцях несанкціонованої торгівлі.

Не купайтеся у непроточних водоймах, у місцях несанкціонованих пляжів, не заковтувати воду під час купання.

Уникайте контактів з особами, які мають ознаки інфекційного захворювання.

При появі симптомів захворювання (підвищення температури тіла, головний біль, інтоксикація, блювання, рідкі випорожнення, біль у животі, висипання на шкірі тощо) своєчасно звертатися за медичною допомогою.