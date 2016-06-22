Епідеміологи не очікують на швидке згасання спалаху кишкових інфекцій в Ізмаїлі

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві охорони здоров’я.

Посилаючись на дані Держсанепідемслужби, у МОЗ поінформували, що на сьогодні, 22 червня, через спалах кишкової інфекції в Ізмаїлі (Одеська область) по медичну допомогу звернулися 538 осіб, з них 309 - діти. у лікувальних закладах міста на стаціонарному лікуванні у стані середньої важкості перебуває 234 особи, з низ 109 дітей. Виписано з лікувальних закладів за час захворювання 304 людини.

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Епідеміологи підкреслюють, що не слід розраховувати на швидке закінчення спалаху, оскільки від хворих, а отже і з навколишнього середовища, виділяються різні збудники. До того ж спекотна погода сприятиме зберіганню вірусів у навколишньому середовищі. У цих умовах надзвичайно важливо суворо дотримуватися правил гігієни, наголошують фахівці.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження в Ізмаїлі тривають.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня мер Ізмаїла Андрій Абрамченко заявив, що причиною масового захворювання людей, за попередніми даними, стали збудники ротовірусної і норовірусної інфекцій, а також кишкова паличка. Це сталося через фекальне забруднення води під час сильних злив, що пройшли 14 червня.

Потерпілі почали надходити до медзакладів з 16 червня.

За фактом масового отруєння людей в Ізмаїльському районі відкрито кримінальне провадження.

21 червня у МОЗ поінформували, що причиною масового отруєння людей в Ізмаїлі стало потрапляння відходів із вбиралень будинків приватного сектору до міської водогінної мережі унаслідок підтоплення через сильні зливи.