Чому болять ноги?

Ніхто не сперечатиметься з тим, що в літній період наші ноги втомлюються набагато більше, ніж взимку. Проте, зняти втому можна за допомогою елементарної вправи. Спробуйте виконати таку вправу: ляжте на підлогу біля стіни, щоб ваш хребет знаходився в прямому положенні, а руки розкиньте в сторони. Підніміть вгору ноги і обіпріть стіну п`ятами. Тепер розслабтеся, лежачи в такій позі із закритими очима і залишайтеся в цьому положенні декілька хвилин.

Такий відпочинок дозволить відновити циркуляцію крові в кінцівках, повертаючи їм легкість. Тим паче, що це дуже добре і для хребта, саме з цієї причини вправу слід виконувати, лежачи на жорсткій поверхні, а не в ліжку.

Велике значення для здоров`я ніг має і те взуття, яке ми носимо, на жаль, ми не завжди серйозно підходимо до питання придбання взуття. Якщо ж у вас шпора п`яти, то вам більше підійде літнє взуття без задників.

Якщо ви страждаєте від глибоких тріщин на п`ятах, то буде доречним не відмовлятися від звичних човників, які практично не виходять з моди.

Головне, щоб вони мали м`яку прокладку під устілкою і високий каблук, це перемістить навантаження на зведення стопи.

Якщо ви постійно носите тісне взуття, то, як наслідок, у вас може з`явитися хворобливість нервових закінчень на пальцях ніг.