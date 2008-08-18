Лікувальні властивості кропиви

Чи всі ми знаємо про таку траву, як кропива? Більшість з нас сприймає її як колючий бур`ян і не більш того. Адже саме ця рослина користується заслуженою славою серед цілющих рослин і в країнах Європи, досі там можна виявити цілі плантації кропиви.

Але, крім цілющих властивостей, у кропиви присутні і інші достоїнства, наприклад в Германії з цієї трави німецькі фермери виготовляють тканини, причому унікальні. А у Франції кропива використовується для виробництва оригінального паперу, не говорячи вже про те, що вона широко використовується в парфюмерній промисловості і фармакології.

У кропиві величезна кількість органічних кислот, мікроелементів, вітамінів, таких як А, Д, С, причому саме зміст вітаміну С перевершує його наявність в лимонах в два з половиною рази.

Багата кропива фітонцидами, каротином і речовинами, які активізують роботу нашого шлунку.

Всього 100-150 грамів кропиви на день здатні забезпечить добову потребу нашого організму практично у всіх речовинах, що здатні відновлювати сили нашого організму.

Допомагає кропива і при підвищеному вмісті в крові цукру, для цього вам треба приготувати цілющий відвар з кропив`яного листя: дві столові ложки кропиви залийте двома склянками води і поставте на повільний вогонь на п`ятнадцять хвилин. Після чого відвар слід процідити і охолодити.

Приймають готове зілля по одній столовій ложці тричі в день.

Якщо ви хочете нормалізувати і поліпшити серцеву діяльність вам потрібно буде залити півлітром води п`ять столових ложок кропиви, далі слід поставити все на слабий вогонь хвилин на п`ятнадцять. Після цього відвар відцідіть, і приймайте по половині склянки чотири рази на день. Незамінна кропива і при анемії, печінкових захворюваннях, при запальних процесах в шлунково-кишковому тракті.

Якщо ж у вас болять суглоби, то рекомендується прикладати до них, приготовану з кореня кропиви кашку.

Допоможе кропива і при випаданні волосся: одна столова ложка трави заливається одним стаканом кип`ятку і настоюється протягом двох годин, після чого настій слід процідити. Приготований засіб використовується як втирання в шкіру голови.