„Україна-3000” координує зусилля благодійників у допомозі постраждалим від повені

Міжнародний благодійний фонд „Україна - 3000” взяв на себе координацію зусиль благодійників щодо допомоги постраждалим від повені.

Як повідомили УНІАН у фонді, його представники «залишаються у зоні стихійного лиха, щоб визначити нагальніші потреби та скоординувати дії по допомозі постраждалим від стихійного лиха областям”, - заявила почесний голова Міжнародного благодійного фонду „Україна - 3000” Катерина ЮЩЕНКО сьогодні на прес-конференції у с. Ніжин Тлумацького району Івано-Франківської області.

К.ЮЩЕНКО подякувала усім, хто відгукнувся на біду, яка сталася у західних регіонах України, і продемонстрував єдність наших громадян і готовність допомагати один одному.

Слова подяки за надану допомогу пролунали на адресу міністерств, міжнародних організацій, благодійних фондів, комерційних структур та окремих громадян. Зокрема, почесний голова фонду „Україна - 3000” відзначила Асоціацію фармацевтичних виробників України у особі її голови Петра БАГРІЯ, присутнього на прес-конференції, та благодійний фонд Бориса ЛИТОВСЬКОГО „Здоров’я нації”, якій надає гуманітарну допомогу – ліки на суму більше 1 млн. грн.

К.ЮЩЕНКО зауважила, що дана допомога дозволить закрити найбільш суттєві проблеми з медикаментами у постраждалих регіонах.