Україна готова оздоровити дітей з постраждалих районів Грузії

Україна готова прийняти дітей з постраждалих районів Грузії для оздоровлення. Про це йдеться у листі глави Української держави Віктора ЮЩЕНКА на адресу Президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ, повідомляє прес-служба Президента України.

«Відповідно до наших домовленостей підтверджую готовність України прийняти групу дітей з постраждалих районів Грузії для оздоровлення в українських дитячих закладах», - йдеться у листі.

Президент України висловив переконання, що цей черговий крок в подоланні наслідків надзвичайної ситуації в Грузії сприятиме подальшому зближенню українського та грузинського народів.

«Приймаючи дітей з Грузії в Україні, ми хотіли б наголосити на нашій налаштованості й надалі надавати допомогу дружньому грузинському народу», - зазначив В.ЮЩЕНКО.