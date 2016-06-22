Понад 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги доставив штаб Ахметова мешканцям Донбасу

За 22 місяці роботи в логістичні центри Штабу в Донецьку і Маріуполі гуманітарний вантаж завезли 5 055 двадцятитонних фур. Мирні жителі Донбасу отримали понад 8,5 мільйонів наборів виживання. Про це в ході прес-брифінгу повідомила Римма Філь, координатор Штабу Ріната Ахметова.

Обсяг гуманітарної допомоги від Штабу в 8,5 млн наборів виживання можна порівняти з населенням 6-ти центральних та південних областей України: Запорізької, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської, Херсонської та Черкаської.

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«Щоб доставити більше 100 тисяч тонн продуктів Штаб Ріната Ахметова відправив 217 автоколон. Вони їдуть щотижня, перетинаючи лінію розмежування. На сьогоднішній день Штаб видав 8,5 мільйонів наборів виживання для найбільш соціально незахищених категорій населення. Нерідко один такий набір рятує цілі родини, які перебувають у важких умовах. Особливо в містах і селищах на лінії фронту, де відновилися сильні обстріли. Гуманітарний штаб продовжує доставку допомоги на Донбас у колишніх обсягах», ‒прокоментувала Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу.

Вранці, 22 червня, була відправлена в Донецьк завершальна в червні, 217-я автоколона у складі 16 великовантажних автомобілів. Вони везуть ще 320 тонн гуманітарної допомоги для жителів непідконтрольних територій.

Також сьогодні, незважаючи на потужні нічні обстріли, відкрився пункт видачі Штабу в прифронтовій Красногорівці.

В села і селища Донецької області продовжують доставку наборів мобільні бригади видачі. За 241 виїзд волонтери видали 157 тисяч продуктових наборів.

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«Мобільні бригади Штабу Ріната Ахметова доставили і видали допомогу на 90% прифронтовій території Донбасу. Це такі «гарячі точки», як Піски, Дослідне, Очеретине, Новотроїцьке, Майорськ, Жованка. Там люди виживають, вони позбавлені елементарних засобів до існування. Розмір допомоги в кожному конкретному населеному пункті залежить від кількості мешканців. У Пісках, приміром, зараз проживає всього 14 людей. Усі люди, які потрапляють під наші категорії, отримують набори гуманітарної допомоги. В основному це пенсіонери, інваліди, багатодітні сім'ї, матері-одиначки. Практично ці категорії мешканців і залишаються на лінії фронту», ‒ розповіла Римма Філь.

Понад два десятки прифронтових населених пунктів волонтери Гуманітарного штабу вже відвідали кілька разів. Найближчим часом туди плануються повторні виїзди.

Станом на 22 червня 2016 року Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав 8 млн 561 тис. дорослих і дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.