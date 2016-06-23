Україна отримає протитуберкульозні препарати-генерики у липні

Відділ міжнародних закупівель Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в липні забезпечить доставку в Україну препарату-генерика - моксифлоксацину для лікування туберкульозу з множинною лікарською стійкістю.

Про це повідомили в прес-службі ПРООН в Україні.

У прес-службі зазначили, що цей препарат-генерик, який широко використовується у всьому світі, коштує в п'ять разів менше, ніж патентовані лікарські засоби, а тому дозволить охопити лікуванням більшу кількість хворих в Україні без будь-якої шкоди для якості.

Чисельність хворих, які будуть мати можливість пройти курс лікування від туберкульозу препаратами другого ряду, збільшиться, тому що ПРООН уклала контракт з фірмою Macleods Pharmaceuticals Ltd. на поставку в Україну моксифлоксацину, який використовується тільки для лікування того типу туберкульозу, який є стійким до терапії першого ряду.

Читайте такожВимушені переселенці - група ризику щодо поширення туберкульозу в УкраїніЯк зазначив директор ПРООН в Україні Янтомас Химстра, за кількістю хворих на туберкульоз Україна посідає друге місце в Європі після Росії.

Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційними даними, на сьогодні в Україні показники захворюваності на туберкульоз становлять 71,5 на 100 тис. населення.

Довідка УНІАН. У березні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачено механізм залучення міжнародних організацій до закупівель лікарських засобів для потреб України.

Читайте такожУкраїна - країна з високим рівнем захворюваності на туберкульоз12 січня 2016 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству охорони здоров'я проводити всі закупівлі лікарських засобів, медичних виробів і пов'язаних з цим послуг у поточному році через міжнародні спеціалізовані організації. У МОЗ підкреслили, що таке рішення дозволить зменшити корупційні ризики при проведенні тендерних процедур, вчасно і без зволікань проводити закупівлі, а також забезпечити населення необхідними та якісними лікарськими засобами та вакцинами.