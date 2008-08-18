У Єгипті жінка народила сімох близнюків

27-річна жителька Єгипту Газала Ібрагім народила відразу сімох близнюків - чотирьох хлопчиків і трьох дівчаток, повідомляють у Міністерстві охорони здоров`я Єгипту.

Малюки з`явилися на світ за допомогою кесаревого розтину і зараз, за словами лікарів, почувають себе досить непогано. Вони перебувають у відділенні для недоношених дітей.

Повідомляється, що жінка була вагітна дев`ятьма дітьми, однак двоє загинули ще до народження. Причиною народження такої кількості дітей лікарі вважають, те, що жінка приймала спеціальні препарати, які підвищують здатність організму давати потомство. Газала вже має трьох дочок і дуже хотіла сина.

Директор лікарні, у якій народжувала Ібрагім, повідомив, що за 33 роки своєї роботи він не зустрічав подібного випадку.

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