Як правильно вибрати мануального терапевта і не помилитися

Якщо ви мали сумний досвід масажу, що закінчився болем в спині, значить, ви потрапили не до того фахівця. Вірніше, до не фахівця. Як не помилитися при виборі мануальщика?

Фахівці стверджують, що мануальна терапія не потрібна хіба що тим, хто має абсолютно здоровий хребет. Іншим корисно час від часу заради профілактики віддаватися в руки мануального терапевта: відновити рухливість хребців, повернути свободу суглобам і тим самим попередити недуги майбутні і позбавитися від сьогоднішніх. Як відрізнити хорошого фахівця від поганого?

Правило 1. Дипломи і сертифікати – ще не гарантія майстерності. Проте, мануальний терапевт повинен мати вищу медичну освіту. Хто тільки не практикує сьогодні в цій області – колишні спортсмени, масажисти, випускники медучилищ, що пройшли спеціальні курси... Можливо, серед них є талановиті фахівці, але статистика свідчить: метод багато в чому дискредитований саме із-за таких самородків-самоучок.

Правило 2. Мануальною терапією можуть займатися не всі лікарі, а ортопеди, травматологи і невропатологи. Вони глибше знають анатомію і нервову систему людини. Лікар повинен мати державний сертифікат про закінчення спеціальних курсів.

Правило 3. Величезний стаж роботи в даному випадку не аргумент. Мануальна терапія з`явилася в Росії всього 15-20 років тому, і лікарі, що стояли біля її витоків, в більшості своїй користуються класичною школою дуже жорсткою, тією самою, якої усі бояться. Саме їй багато хто зобов`язаний раннім розвитком остеохондрозу, гриж міжхребетних дисків і іншими побічними ефектами. Зараз її змінила м`якша європейська школа і самий щадний, але дуже ефективний різновид мануальної терапії - остеопатія. Остання прийшла до нас з Америки, де лікарі-остеопати практикують вже близько 100 років. Якщо жорстка класична техніка припускає зміну положення хребця шляхом прямої дії на нього (наприклад, удару), м`яка техніка і остеопатія досягає того ж дією на м`яз, який кріпиться до хребця. Досягнутий таким чином результат стабільніший.

Мануальний терапевт вже на першій консультації повинен показати, якими прийомами працює, і дати вам можливість ухвалити рішення.

Правило 4. Хороший лікар не відкине принесених вами рентгенівських знімків, результатів комп`ютерної томографії або МРТ. Але і не направить без зайвої необхідності на ці дорогі обстеження. Мануальному терапевтові значно більше, чим знімки, скаже сам хребет. Тільки якщо при огляді виникають підозри на грижу, призначається комп`ютерна томографія або рентген.

Правило 5. Лікар, що володіє м’якою методико не повинен відмовляти вам в допомозі, посилаючись на супутні захворювання – наприклад, хвороби серця або гіпертонію. У поєднанні з гірудотерапією мануальна терапія може бути дуже ефективна для таких хворих. М`яка техніка допоможе навіть онкохворим. Протипоказанням може бути хіба що рак в пізній стадії і запущений прогресуючий остеопороз.

І вже тим більше варто поспішити до лікаря з грижею диска. Адже мануальна терапія якраз і з`явилася як метод лікування цієї недуги.

Правило 6. Під час сеансу вам не має бути боляче. Біль – зовсім не показник того, що техніка ефективна. А ось невелике погіршення самопочуття (як захисна реакція організму на зовнішню дію) на перших 2-3 сеансах виникнути може. Як правило, після 4-5 сеансу приходить явне полегшення.

Правило 7. Далеко не всі проблеми вимагають проходження тривалого курсу. Чим молодше за чоловік, чим краще фізично розвинений, тим менше потрібний сеансів. Іноді достатньо 1-2 процедур, щоб скоректувати проблеми і поліпшити здоров`я.

Кому потрібний мануальщик?

Зверніться до нього, якщо постійно або періодично відчуваєте:

• біль в шиї, між лопатками, в грудному відділі, поясниці;

• у ліктьових, плечових, колінних і тазостегнових суглобах;

• головний біль, дзвін у вухах;

• загрудинний біль (блокада 4 і 5 хребців часто імітує болі в серці);

• постійне нервове перенапруження, скутість м`язів;

• ви погано спите, не можете розслабиться навіть уві сні.

"Здоровье"