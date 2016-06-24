Госпітальні округи в Україні мають запрацювати вже з 1 січня 2017 року - МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у ході засідання було заслухано основні бачення, ризики та завдання організації медичного обслуговування населення в умовах децентралізації та з урахуванням створених територіальних громад у регіонах, окреслено проблемні питання формування госпітальних округів та шляхи їх вирішення.

В.о. Міністра Віктор Шафранський зазначив, що створення відповідної нормативної бази для оптимізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги шляхом створення госпітальних округів буде спрямований на забезпечення своєчасного доступу населення до послуг вторинної медичної допомоги належної якості, оптимізації ресурсів закладів охорони здоров'я, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, а також сприятиме створенню умов для підготовки закладів охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу, до роботи в умовах управлінської та фінансової автономії.

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко підкреслив, що процес створення госпітальних округів має відбуватися повністю відкрито, публічно, прозоро та враховувати регіональні особливості різних областей. За його словами, у результаті децентралізації за рахунок наближення послуг до населення люди мають відчути підвищення рівня якості соціальних, в тому числі і медичних, послуг.

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Над розробкою нормативної бази щодо створення госпітальних округів в МОЗ України створена та працює робоча група, проект постанови КМУ «Питання формування госпітальних округів» наразі перебуває на громадському обговоренні. Ознайомитися з ним можна на офіційному веб-сайті МОЗ України.

Згідно проекту та поставлених завдань, запрацювати госпітальні округи мають з 1 січня 2017 року.