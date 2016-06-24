Немиті фрукти та сира вода - основні чинники зараження кишковими інфекціями
Основним механізмом передачі кишкових інфекцій - контактно-побутовий, фактором передачі – харчовий (овочі та фрукти, миті некип’яченою водою, та вживання сирої води, очищеної в домашніх умовах через побутові фільтри).
За даними Держсанепідслужби України, станом на 08.00 год. 24.06.2016р. за медичною допомогою звернулось всього 635 осіб (в т.ч. 370 дітей), постраждалих внаслідок спалаху захворювання на гострі кишкові інфекції в м. Ізмаїл, селах Броска та Матроска Ізмаїльського району Одеської області.
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Основним механізмом передачі залишається контактно-побутовий, фактором передачі – харчовий (овочі та фрукти, миті некип’яченою водою, та вживання сирої води, очищеної в домашніх умовах через побутові фільтри).
За минулу добу відібрано додатково 19 проб питної води для бакдосліджень, 19 проб питної води на санітарно-хімічні дослідження. Триває дезінфекція та промивка водопровідних мереж і артсвердловин, резервуарів системи водопостачання міста.
Оперативною групою, із залученням фахівців державного проектно-конструкторського вишукувального інституту «Укрюжгипроводхоз» та ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», спільно з представниками комунальних служб міста проведені розрахунки потреби в діоксиді хлору, розроблена процедура застосування препарату в системі водопостачання міста, вирішується питання щодо його постачання в м. Ізмаїл. Триває вірусологічний та бактеріологічний моніторинг води питної відповідно до розробленого графіку. Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.