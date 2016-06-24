Діти з Луганської області вирушили на відпочинок у табір в Пуща-Водиці

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, «Артек» пропонує дітям активний відпочинок в одному із заповідних куточків – Пуща-Водиці на базі санаторно-курортного комплексу «Пуща Озерна».

У дітей буде можливість долучитися до участі у національних і міжнародних програмах і дізнатися більше про Україну.

Читайте такожЮНІСЕФ: понад півмільйона дітей на Донбасі потребують допомоги

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, в Пуща-Водиці починає роботу перша зміна відновленого державного підприємства «Міжнародний дитячий центр «Артек».