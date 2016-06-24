Діти з Луганської області вирушили на відпочинок у табір в Пуща-Водиці
11:41, 24 червня 2016Країна
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З Луганської області вчора, 23 червня, 13 дітей виїхали на відпочинок у Міжнародний дитячий центр «Артек» у Пуща-Водиці (Київ).
З Луганської області 13 дітей відправилися на відпочинок у міжнародний дитячий центр «Артек» у Пуща-Водиці / Фото УНІАН
Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, «Артек» пропонує дітям активний відпочинок в одному із заповідних куточків – Пуща-Водиці на базі санаторно-курортного комплексу «Пуща Озерна».
У дітей буде можливість долучитися до участі у національних і міжнародних програмах і дізнатися більше про Україну.
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Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, в Пуща-Водиці починає роботу перша зміна відновленого державного підприємства «Міжнародний дитячий центр «Артек».
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