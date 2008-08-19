УМС отримує пропозиції щодо допомоги медикам, постраждалим від повені

Український медичний союз отримав понад 4 тисячі пропозицій допомогти постраждалим від повені медикам у західних регіонах України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМС.

Зокрема, за період з 11 по 19 серпня на адресу УМС надійшло понад 4 тисячі телефонних дзвінків від громадських організацій, приватних осіб, медичних та лікувальних установ з пропозицією надати допомогу постраждалим медикам. Допомога продовжує надходити.

Український медичний союз висловлює щиру подяку всій медичній спільноті – Українському лікарському (медичному) товариству, Асоціації кардіохірургів, Асоціації офтальмологів України, громадським організаціям, медичним і лікувальним установам, які долучилися до ініціативи Союзу щодо допомоги постраждалим від повені медичним працівникам та членам їх родин. До гуманітарної ініціативи УМС приєдналися медичні та навчальні заклади Криму, Кіровограда, Одеси, Харкова та інших регіонів.

Як зазначається у повідомленні, члени президії УМС вважають, що така активність громадських медичних організацій, благодійних фондів, комерційних структур і приватних осіб свідчить про сталу тенденцію до відродження поваги до лікарів, підняття престижу медичного фаху та є одним із реальних кроків до створення громадянського суспільства. Саме навколо ідеї здорового суспільства має об’єднатися українська громада.

«Ми вважаємо, що єдність медичної спільноти України, яку сьогодні демонструють реальні дії з надання допомоги своїм колегам, постраждалим від стихійного лиха, повинна стати прикладом консолідації для всього українського суспільства», йдеться у заяві президії УМС.

Довідка. 4 серпня 2008 року Український медичний союз оголосив про початок гуманітарної акції в підтримку постраждалих від повені медичних працівників.

5 серпня розпочато збір даних про постраждалих. 17 серпня закінчено збір даних

18 серпня. Українське лікарське товариство підтримало ініціативу УМС.