У київських лікарнях відновили водопостачання
10:29, 19 серпня 2008Країна
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Через борги було відключено воду
За повідомленням відкритого акціонерного товариства «АК «Київводоканал», у даний час усі лікувально-профілактичні заклади столиці у повному обсязі підключені до водопостачання і функціонують у звичному режимі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, станом на обідню годину 16 серпня усі 10 поліклінік, яким було припинено водопостачання у зв’язку з заборгованістю перед «Київводоканалом», отримали воду.
Місто терміново перерахувало акціонерній компанії 1 млн. 290 тис. грн. та повністю погасило існуючу заборгованість.
Як повідомляли деякі ЗМІ, минулого тижня “Київводоканал” через борги відключив воду 62 медичним установам.
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