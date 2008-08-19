У київських лікарнях відновили водопостачання

За повідомленням відкритого акціонерного товариства «АК «Київводоканал», у даний час усі лікувально-профілактичні заклади столиці у повному обсязі підключені до водопостачання і функціонують у звичному режимі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, станом на обідню годину 16 серпня усі 10 поліклінік, яким було припинено водопостачання у зв’язку з заборгованістю перед «Київводоканалом», отримали воду.

Місто терміново перерахувало акціонерній компанії 1 млн. 290 тис. грн. та повністю погасило існуючу заборгованість.

Як повідомляли деякі ЗМІ, минулого тижня “Київводоканал” через борги відключив воду 62 медичним установам.