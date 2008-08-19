Чому закрили пологове відділення в Кременчуці?

Спеціальна комісія Міністерства охорони здоров`я України вивчатиме доцільність закриття пологового відділення в 2-й міській лікарні Кременчука Полтавської області.

Про це УНІАН повідомила заступник голови Полтавської облдержадміністрації Надія М’ЯКУШКО.

Вона заявила, що проблема буде вирішена на користь міських породіль, котрі і далі спостерігатимуться в цьому пологовому відділенні.

За словами Н.М’ЯКУШКО, відділення необхідно капітально ремонтувати, вирішувати кадрові питання.

Як повідомляв УНИАГ, проти закриття відділення 15 серпня у будівлі міськради Кременчука протестували майбутні породіллі. Свої вимоги не закривати відділення мітингуючі письмово передали міській владі.